São Paulo e Flamengo jogam nesta quinta de olho na semifinal

São Paulo e Flamengo tentam avançar à semifinal na Libertadores nesta quinta-feira (25). O Tricolor terá uma missão mais complicada: como perdeu de 2 a 0 o jogo de ida das quartas de final, terá de derrotar a LDU (Equador) por dois gols para decidir nos pênaltis ou ganhar por diferença de três gols para ficar com a vaga. Como venceu no Rio por 2 a 1, o Rubro-negro só precisa empatar contra o argentino Estudiantes, em La Plata, para se classificar.





A última vez que o São Paulo alcançou uma semifinal da competição foi em 2016. Para seguir adiante, a equipe comandada por Hernán Crespo aposta no apoio da torcida, que comprou todos os ingressos destinados ao setor são-paulino. A expectativa é de 59 a 60 mil torcedores no Morumbis, às 19 horas.

Crespo segue com dificuldades para montar a equipe. Calleri, André Silva, Ryan Francisco e Luiz Gustavo estão fora do jogo. Já Lucas Moura e Oscar podem ser relacionados, mas devem ficar como opções apenas para o segundo tempo, devido a limitações físicas. Mesmo assim, o retorno dos dois nomes importantes anima o torcedor e o elenco na tentativa de uma noite histórica no Morumbis.





"Eu não posso convencer ninguém, é acreditar ou não. Podem acontecer duas coisas. Se passa, vai ser histórico e épico. E eu não quero perder essa oportunidade de viver algo histórico", disse o confiante treinador argentino do São Paulo.

Do lado equatoriano, a LDU chega com a vantagem construída no jogo de ida e pode até perder por um gol de diferença que se classifica. O treinador Tiago Nunes não terá Cabeza, lesionado ainda no primeiro confronto, e deve abrir disputa entre Estrada, autor do segundo gol em Quito, e Medina, pela titularidade no ataque.





"Sabemos da força do adversário, do apoio do torcedor, mas como comentei na série anterior, contra o Botafogo, temos uma equipe competitiva, que respeita os clubes tradicionais, e a partir disso confiamos em fazer o nosso jogo. Não será fácil, mas acredito que teremos condições de competir em alto nível para passar de fase", disse Tiago Nunes, ex-técnico de Athletico Paranaense e Corinthians.

Flamengo





Depois de vencer o jogo de ida no Maracanã por 2 a 1, o Flamengo só precisa empatar com o Estudiantes nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi, para avançar à semifinal da Libertadores.





Apesar de ter melhor time, o Flamengo terá forte pressão dos 32 mil torcedores, que esgotaram todos os ingressos do estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. O time de Filipe Luís aposta no retorno do volante Jorginho e do lateral esquerdo Alex Sandro, recuperados de problemas físicos, para segurar a vantagem. O time argentino precisa vencer por diferença de um gol para levar a decisão para os pênaltis. Caso derrote o time brasileiro por dois ou mais gols, o Estudiantes fica com a vaga para enfrentar o Racing na semi.





No Estudiantes, o técnico Eduardo Domínguez também não terá desfalques e poderá escalar força máxima.





FICHAS TÉCNICAS





Em São Paulo





São Paulo

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton (Cédric), Marcos Antônio, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo





LDU

Valle; Allala, Adé e Quiñonez; Quintero, Cornejo, Gruezo e Bryan Ramirez; Villamil, Medina (Estrada) e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Estádio: Morumbis, São Paulo (SP)

Horário: 19h

Onde assistir: Paramount+ (streaming)





Em La Plata





Estudiantes





Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez e Arzamendia; Piovi, Amondarain e Ascacibar; Farías, Carrillo e Medina. Técnico: Eduardo Domínguez.





Flamengo





Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Estádio: Jorge Luis Hirschi

Horário: 21h30

Onde assistir: ESPN Brasil e Disney+ (streaming)





