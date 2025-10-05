Pesquisar

Choque-Rei

São Paulo e Palmeiras disputam clássico paulista na 27ª rodada do Brasileirão

Matheus Camargo - Redação Folha
05 out 2025 às 10:17

Foto: Cesar Greco/Palmeiras
O São Paulo recebe o Palmeiras neste domingo (5), às 16h, no Morumbis, em mais um Choque-Rei, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega embalado pela vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 0, na última quinta-feira (2), no Castelão, recuperando-se de uma sequência de derrotas. Já o Verdão vem de vitória sobre o Vasco, 3 a 0, na quarta-feira (1º), no Allianz Parque. A equipe busca assumir a liderança, já que tem 52 pontos, três atrás do líder Flamengo. O São Paulo, por sua vez, soma 38, está em sétimo, e mira uma vaga no G6.


Hernán Crespo terá desfalques importantes: Rigoni cumpre suspensão automática após expulsão contra o Fortaleza, enquanto Rafael Tolói e Ferraresi seguem fora por lesão. Em contrapartida, Lucas Moura, preservado no Nordeste, voltará a ser relacionado, assim como Alan Franco, que está recuperado e deve iniciar a partida. Arboleda volta após cumprir suspensão e também será titular.


“As expectativas são sempre ganhar o jogo, com todas as dificuldades. Estão todos treinados, trabalhamos no São Paulo e temos problemas todos os dias, tenho muitos. Já sabemos onde estamos, onde chegamos, e sabemos que vamos ter problemas todos os dias mais uma vez”, desabafou o Crespo, antes do Choque-Rei.

No Palmeiras, Abel Ferreira segue sem Lucas Evangelista e Paulinho, ambos fora da temporada, e tem a dúvida sobre a lateral direita, já que Khellven pode retornar após ser preservado contra o Vasco. Se não voltar, Giay segue na posição. A tendência é que Andreas Pereira seja mantido na posição de segundo volante no clássico.


“Quando vendemos o (Richard) Ríos e contratamos o Andreas, a ideia era essa, de arranjar um jogador para a posição de 8, sendo que também temos o Allan que pode fazer de 8 e jogar por fora. Gosto de ter um elenco curto e suportado, como sempre foi desde que cheguei, por jogadores da base”, destacou o técnico do Palmeiras.

O clássico marca o retorno do Choque-Rei ao Morumbis após quase um ano e meio; a última partida no estádio entre os rivais ocorreu em abril de 2024, terminando em 0 a 0.


FICHA TÉCNICA


São Paulo

Rafael; Arboleda, Alan Franco (Luiz Gustavo) e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Diaz (Wendell); Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo


Palmeiras

Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. 


Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)


Estádio: Morumbi, São Paulo (SP)


Horário: 16h

Onde assistir: Globo (TV), Premiere (pay-per-view)

São Paulo FC Palmeiras Brasileirão brasileirao clássico
