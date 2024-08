São Paulo joga no Uruguai e Flamengo enfrenta o Bolívar pela Libertadores

São Paulo e Flamengo entram em campo nesta quinta-feira (15) no fechamento da rodada de ida das oitavas de final da Libertadores da América.





O Tricolor encara o Nacional, às 19h (horário de Brasília), no estádio Parque Central, em Montevidéu. A partida de volta será no dia 22, no Morumbis.

Depois de escalar um time reserva na vitória sobre o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Luis Zubeldía colocará em campo força máxima, já que não tem nenhum desfalque.





O São Paulo deve começar o jogo com Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

O São Paulo inscreveu três novos jogadores que não participaram da fase de grupos: os volantes Marcos Antônio e Liziero e o zagueiro Igão.





O Nacional passa por ótima fase após mudança no comando técnico. O clube demitiu o ex-atacante Álvaro Recoba e, desde que contratou Martín Lasarte, não perdeu: são sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. O time lidera o Campeonato Uruguaio.





