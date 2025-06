Segundona inicia semifinais que valem o acesso à elite do Estadual

A Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense chega às semifinais neste fim de semana, e as disputas que valem a chegada à elite do Estadual começam neste sábado (28). Paranavaí e Foz do Iguaçu fazem o jogo de ida no estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, às 15h30.





As duas equipes terminaram a primeira fase com campanhas quase idênticas, somando 17 pontos. O Paranavaí levou vantagem no saldo de gols e ficou à frente na tabela. Nas quartas de final, no entanto, o Foz enfrentou o Bateu e venceu as duas partidas, enquanto o Paranavaí avançou diante do Laranja Mecânica com uma vitória e uma derrota. Como os pontos seguem sendo acumulados ao longo da competição, o Foz ultrapassou o adversário na classificação geral e terá o direito de decidir a vaga em casa, no próximo domingo (6), às 15h, no Estádio do ABC.

A outra semifinal será entre o favorito ao acesso e o "azarão" da segundona. O Galo Maringá, líder isolado da primeira fase com 23 pontos e que eliminou o Toledo por 10 a 0 no placar agregado, enfrentará o Nacional de Campo Mourão, que somou 11 pontos na fase inicial e eliminou o Patriotas nas quartas.





O jogo de ida será no domingo (29), às 15h30, no estádio José Carlos Galbier, em Campo Mourão. A volta está marcada para o sábado seguinte, dia 5 de julho, às 15h30, no Willie Davids, em Maringá.





