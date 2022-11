Segurança da Copa encontra bebida alcoólica dentro de binóculo

A equipe de seguranças da Copa do Mundo do Qatar está empenhada em impedir qualquer tentativa dos torcedores em burlar as restrições contra bebidas alcoólicas nos estádios.





E a "cervejinha" pode estar escondida em qualquer tipo de objeto, até mesmo dentro de um binóculo, como foi registrado em vídeo divulgado nas redes sociais.

O post do Twitter mostra alguns policiais discutindo com um torcedor do México dentro do estádio sobre um possível binóculo adulterado. Tudo indica que o adepto foi barrado, pois os seguranças conseguiram detectar a alteração no objeto.