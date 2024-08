Seguro no G8, Londrina EC se contenta com empate contra o Figueirense

'Primeira-dama' do São Paulo, Mara Carvalho diz saber das contratações do clube antes de todos

O empate manteve o Tubarão no G8 e segurou a equipe catarinense, que tinha possibilidade de ultrapassar o Alviceleste, em caso de vitória diante da sua torcida. O LEC chegou aos 26 pontos e abriu quatro de vantagem do Remo, seu próximo adversário, no sábado (17), em Belém, pela penúltima rodada. O Figueira tem agora 23 e permanece fora do grupo dos oito primeiros colocados.

O Londrina chegou a quatro jogos sem perder na Série C ao empatar em 0 a 0 com o Figueirense, na tarde deste domingo (11), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 17ª rodada do Brasileiro.

Como tem sido nos últimos jogos fora de casa, o Londrina mais uma vez dominou as ações em Florianópolis e pecou na hora de fazer o gol. O LEC marcou forte, provocou muitos erros por parte do Figueira e não correu riscos defensivos.





O Tubarão teve muito mais posse de bola e criou as duas melhores chances da primeira etapa, ambas com o centroavante Everton Moraes, substituto do machucado Daniel Amorim. Aos 16, Claudinei Oliveira foi obrigado a mexer, com a lesão de Geferson, que saiu para a entrada de Caio Roque.

Aos 27 minutos, após boa jogada pela direita, Everton Moraes finalizou forte de dentro da área e Ruan Carneiro fez ótima defesa.





Nos acréscimos, aos 47, Maurício fez ótimo cruzamento e Moraes perdeu gol feito. O camisa 9 cabeceou livre dentro da pequena área e o goleiro catarinense fez milagre, evitando o gol alviceleste.

O segundo tempo foi completamente diferente e o Londrina foi sufocado até o final. O time não teve mais força para atacar e viu o goleiro Gabriel Félix brilhar e evitar a derrota no Orlando Scarpelli com pelo menos três grandes defesas.





O Figueira chegou perto do gol logo aos seis minutos. O veterano Camilo cobrou falta no ângulo e Félix salvou. A pressão aumentou e o time da casa teve 10 escanteios na parte final do jogo.

Com as alterações, o Figueirense foi ainda para o ataque. JP pegou rebote na entrada da área e o goleiro alviceleste foi no ângulo para espalmar.





Claudinei Oliveira fez as outras quatro alterações a que tinha direito com as entradas de Rayan, Ingro, Pablo e Rafael Longuina, mas o time não melhorou.

Gabriel Félix ainda salvou em finalização de Guilherme Pato, da entrada da área. No último lance da partida, JP desperdiçou ao cabecear para fora de dentro da pequena área. No fim, pelo que não jogou na segunda etapa, o Londrina comemorou o empate em Floripa.