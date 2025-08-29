Seleção brasileira convoca Vitinho, do Botafogo

A CBF confirmou a convocação do lateral-direito Vitinho, do Botafogo, para defender a seleção brasileira nos jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, no Maracanã e em El Alto, pelas duas últimas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.





Vitinho é uma das novidades do técnico Carlo Ancelotti na lista e substitui Vanderson, do Monaco, cortado após avaliação conjunta entre os departamentos médicos do clube e da seleção brasileira. Na quarta-feira (27), o volante Jean Lucas, do Bahia, já havia sido convocado no lugar de Joelinton, do Newcastle, afastado por lesão muscular.

Outro desfalque anunciado foi o lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo. Neste caso, Ancelotti optou por não chamar um substituto para a posição.





