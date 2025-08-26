Seleção brasileira disputará amistosos contra Coreia do Sul e Japão

Rio de Janeiro - A seleção do Brasil enfrentará Coreia do Sul e Japão em outubro, em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026. O anuncio foi feito nesta terça-feira (26) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).





O jogo contra os sul-coreanos será disputado em 10 de outubro em Seul, às 20h (8h de Brasília), enquanto a partida contra os japoneses acontecerá em 14 de outubro em Tóquio, às 19h30 (7h30 em Brasília).

Os amistosos da Ásia fazem parte do plano do Brasil de enfrentar diferentes estilos de jogo antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.

Antes dos jogos de outubro, a Seleção encerrará sua participação nas eliminatórias sul-americanas enfrentando o Chile em 4 de setembro no Rio e contra a Bolívia em 9 de setembro em El Alto.

O italiano Carlo Ancelotti anunciou na segunda-feira uma convocação renovada para os dois jogos, sem Vinicius Jr e Neymar.

O atacante do Real Madrid foi poupado para evitar a viagem a El Alto (e suas exigências a 4.150 metros de altitude), enquanto Neymar continua ausente devido a “um pequeno problema” físico, segundo explicou Ancelotti. O astro do Santos não joga pela Seleção desde outubro de 2023.

A convocação incluiu novidades como Lucas Paquetá, do West Ham, e João Pedro, do Chelsea.

Último confronto





No último encontro entre Brasil e Japão, em 6 de junho de 2022 no mesmo estádio de Tóquio, a Seleção venceu por 1 a 0 com gol de Neymar.





Contra a Coreia do Sul, o último confronto aconteceu nas oitavas de final da Copa do Catar-2022 e terminou com uma goleada brasileira de 4 a 1, com gols de Vini Jr, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.

O técnico Ancelotti aproveitará os amistosos para conhecer os melhores jogadores.





“Temos que aproveitar esses jogos para ter um bom ambiente na equipe, conhecer mais as características e a personalidade dos jogadores e preparar uma equipe para a Copa do Mundo”, destacou o treinador.

O Brasil planeja enfrentar equipes de outros continentes nos próximos meses: seletivas africanas em novembro e europeias de nível A em março e junho de 2026.





