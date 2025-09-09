Seleção brasileira enfrenta Bolívia em seu último compromisso pelas Eliminatórias

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (9) para enfrentar a Bolívia, no estádio Municipal de Villa Ingenio, em El Alto, às 20h30, pela última rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Já classificada, a seleção brasileira terá a partida como oportunidade para o técnico Carlo Ancelotti realizar testes e dar minutagem a jogadores que ainda não foram utilizados.





Do outro lado, a Bolívia joga sua sobrevivência. A equipe precisa vencer o Brasil e torcer para que a Venezuela não derrote a Colômbia em casa. Nesse cenário, os bolivianos garantem vaga na repescagem e mantêm viva a chance de disputar um Mundial após 32 anos de ausência.

Para aumentar suas possibilidades, a seleção boliviana transferiu seus jogos para El Alto, a 4.100 metros de altitude, local ainda mais alto que La Paz, a 3.600 metros, onde tradicionalmente recebia seus adversários. O estádio é o segundo mais alto do mundo, atrás apenas do Daniel Alcides Carrión, em Cerro de Pasco, no Peru, localizado a 4.300 metros de altitude.





A altitude, aliás, foi tema do técnico Carlo Ancelotti na véspera da partida. “Estamos treinando, avaliando o cansaço dos jogadores e analisando como a altitude pode mudar a estratégia. Estou buscando informações com quem já jogou lá. Não tenho muita experiência", admitiu. “O Brasil já jogou muitas vezes nesse tipo de condição, e várias pessoas que trabalham aqui têm experiência, os fisioterapeutas, os jogadores. Não é novidade para a seleção, pode ser para mim. Preciso confiar em quem tem mais informações do que eu”, completou o italiano.

O Brasil terá entre oito e nove mudanças em relação ao time que venceu o Chile por 3 a 0 na última quinta (5). O volante Casemiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será ausência certa. Permanecem entre os titulares o goleiro Alisson e o meio-campista Bruno Guimarães. Na lateral, Wesley pode começar jogando, mas Vitinho também surge como opção.





Já a Bolívia vai com força máxima. Entre os destaques estão o volante Robson Matheus, revelado pelo Palmeiras e com dupla nacionalidade brasileira, além do atacante Miguelito, cria do Santos e atualmente jogador do América-MG, na Série B do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica





Bolívia

Lampe; Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua. Técnico: Óscar Villegas.

Brasil

Alisson, Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Estádio: Municipal de Villa Ingenio, El Alto (BOL)

Horário: 20h30

Onde assistir: Globo (TV), Sportv (TV), GETV (Youtube)





