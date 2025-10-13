Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
preparação para Copa 2026

Seleção brasileira faz amistoso contra o Japão nesta terça

Redação Bonde
13 out 2025 às 10:14

Compartilhar notícia

Foto: Ricardo Moraes / Agência Brasil
Publicidade
Publicidade

A Seleção tem mais um desafio na preparação para a Copa do Mundo de 2026. Após a goleada por 5 a 0 contra a Coreia do Sul, na última sexta-feira (10), a equipe comandada por Carlo Ancelotti tem pela frente o Japão.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Com vaga garantida para o Mundial, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, a Seleção aproveita os últimos compromissos para testes de atletas.


Com dois gols de Estevão, dois de Rodrygo e um de Vini Jr., o Brasil registrou seu primeiro placar elástico desde a chegada de Ancelotti contra a Coreia do Sul.


O time brasileiro deve ter apenas uma mudança na comparação com o que enfrentou a Coreia do Sul. Hugo Souza deve jogar no gol no lugar de Bento. A Seleção, por deve ir a campo com Hugo Souza, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Júnior, Matheus Cunha e Estêvão.

Cadastre-se em nossa newsletter


A partida contra o Japão será disputada no Estádio de Tóquio, na capital japonesa, às 7h30 (horário de Brasília) de terça (14). A CBF ainda planeja amistosos para seguir com a preparação para a Copa do Mundo antes da estreia. O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta) e CazéTV (YouTube). 



Esporte futebol Seleção brasileira Amistoso preparação para copa Copa do Mundo japão
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas