Seleção brasileira faz amistoso contra o Japão nesta terça

A Seleção tem mais um desafio na preparação para a Copa do Mundo de 2026. Após a goleada por 5 a 0 contra a Coreia do Sul, na última sexta-feira (10), a equipe comandada por Carlo Ancelotti tem pela frente o Japão.





Com vaga garantida para o Mundial, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, a Seleção aproveita os últimos compromissos para testes de atletas.





Com dois gols de Estevão, dois de Rodrygo e um de Vini Jr., o Brasil registrou seu primeiro placar elástico desde a chegada de Ancelotti contra a Coreia do Sul.





O time brasileiro deve ter apenas uma mudança na comparação com o que enfrentou a Coreia do Sul. Hugo Souza deve jogar no gol no lugar de Bento. A Seleção, por deve ir a campo com Hugo Souza, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Júnior, Matheus Cunha e Estêvão.

A partida contra o Japão será disputada no Estádio de Tóquio, na capital japonesa, às 7h30 (horário de Brasília) de terça (14). A CBF ainda planeja amistosos para seguir com a preparação para a Copa do Mundo antes da estreia. O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta) e CazéTV (YouTube).







