Seleção Brasileira tenta acabar com 'mini jejum' contra o Uruguai nesta terça-feira

A histórica rivalidade entre Brasil e Uruguai entra em campo nesta terça-feira (19), às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Não bastasse a importância do confronto pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, um outro ingrediente apimenta o confronto: a seleção brasileira acumula dois reveses seguidos contra os uruguaios.





A Celeste bateu a seleção brasileira por 2 a 0 no turno das Eliminatórias, em Montevidéu, no dia 17 de outubro de 2023, quando o Brasil então orientado por Fernando Diniz literalmente não viu a cor da bola. O outro revés mais recente ocorreu no dia 6 de julho, pela Copa América nos Estados Unidos: as seleções empataram sem gols e, nos pênaltis, os uruguaios venceram por 4 a 2 eliminando o Brasil nas quartas de final.

O último triunfo brasileiro sobre a Celeste foi um sonoro 4 a 1 no dia 14 de outubro de 2021, pelas Eliminatórias da Copa de 2022, partida disputada em Manaus.





Com 17 pontos, a seleção brasileira ocupa a quarta posição na tabela de classificação das Eliminatórias tendo à frente a líder Argentina com 22 pontos, Uruguai, 19, e Colômbia, 19. Uma vitória faz o Brasil ganhar pelo menos uma posição na tabela de pontuação.

O Brasil, de Dorival Júnior, vem oscilando na competição. Mesmo tendo vencido os lanternas Chile e Peru, o futebol apresentado pela equipe está longe de agradar especialistas e a torcida. O empate por 1 a 1 diante da Venezuela na quinta-feira (14), em Maturín, foi um retrato do momento da seleção: fez um ótimo primeiro tempo, mas cedeu o empate em mais uma falha defensiva.





Dorival enfrenta problemas para escalar o time. Vanderson está suspenso e, assim, Danilo entra na lateral-direita. Com a suspensão de Vanderson e a lesão de Guilherme Arana, foram convocados Dodô e Alex Telles. Gerson, que estava com problemas estomacais no fim de semana, deverá estar à disposição de Dorival.

Entusiasmo e carinho não faltaram para os jogadores da seleção brasileira nessa estadia em Salvador (BA). Na noite de domingo (17), uma multidão recebeu os atletas em frente ao hotel em que a delegação está hospedada para manifestar apoio aos atletas.





“Muito importante receber esse carinho da torcida. Temos mais um jogo importante na terça-feira e com certeza teremos esse mesmo apoio na Fonte Nova”, afirmou Andreas Pereira .





No treino de domingo (17), o técnico Dorival Jr. fez um trabalho tático e técnico, que envolveu cruzamentos ofensivos e ofensivos. Os atletas também afiaram a pontaria com uma atividade de finalizações. Situações de jogo também teve seu espaço.





