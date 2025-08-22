Seleção feminina de Vôlei estreia com vitória sobre a Grécia

A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória no Campeonato Mundial 2025. A equipe do técnico José Roberto Guimarães venceu a Grécia por 3 sets a 0 (25/18, 25/16 e 25/16), nesta sexta-feira (22), em Chiang Mai, na Tailândia. Com 18 pontos, a capitã Gabi foi a maior pontuadora do confronto ao lado da grega Anthouli. A ponteira Júlia Bergmann também se destacou com 16 acertos.





“Foi uma vitória muito importante, pois precisamos superar a ansiedade da estreia. Conseguimos esquecer o nervosismo logo no início da partida, onde começamos a jogar com muita agressividade e atitude. Acredito que ainda podemos crescer um pouco no nosso bloqueio e defesa, um fundamento que treinamos muito bem. Nosso ataque foi eficiente, jogamos com inteligência. Roberta fez uma distribuição incrível e Kisy também se destacou com as mexidas. Muitas meninas vieram do banco para ajudar também. Vamos precisar de todas, a nossa trajetória na competição é longa. Agora é pensar no jogo contra a França, um jogo importante para conquistarmos a classificação para a próxima etapa”, analisou a capitã Gabi.





“Esse foi o nosso primeiro jogo no Mundial, e também a minha estreia nessa competição. Foi um jogo bom, nós conseguimos executar em quadra o que combinamos de fazer nos treinos, e todas jogaram bem. Agora o nervosismo da estreia já passou e já vamos focar no próximo jogo”, comentou a ponteira Júlia Bergmann.

“Nós estávamos treinando muito para jogar esse jogo, e conseguimos nos manter concentradas, para entrar no ritmo do jogo. Acredito que o conjunto é a tônica do nosso time. Estou muito feliz com a vitória, agora vamos descansar e nos preparar para o próximo confronto”, disse a oposta Kisy, que marcou 10 pontos na partida.





O Brasil volta à quadra às 9h30 deste domingo (24) contra a França. O Sportv 2 transmite ao vivo.

