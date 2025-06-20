Seleção feminina de vôlei sofre, mas bate Canadá na Liga das Nações

A seleção feminina de vôlei alcançou a segunda vitória na segunda semana da Liga das Nações. Nesta sexta-feira (20), em Istambul, na Turquia, as brasileiras derrotaram o Canadá por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/23 e 25/23. Apesar do placar, a partida foi sofrida, com as canadenses ficando à frente em momentos dos dois últimos sets, em especial no terceiro.





As "xarás" Júlia Bergmann e Júlia Kudiess foram os destaques da equipe verde e amarela, com 17 e 16 pontos, respectivamente. A primeira, ponteira, foi decisiva nas bolas de ataque, com 12 pontos no fundamento, enquanto a segunda, central, fez metade de seus pontos em bloqueios.

As brasileiras alcançaram a quinta vitória em seis jogos, ocupando provisoriamente a quinta posição - os oito primeiros avançam às quartas de final. A seleção do técnico José Roberto Guimarães volta à quadra neste sábado (21), às 10h (horário de Brasília), diante da República Dominicana, novamente em Istambul. No domingo (22), às 13h30, as adversárias serão as anfitriãs turcas.





Nesta primeira fase da Liga das Nações, a seleção feminina tem ainda mais quatro jogos em Chiba, no Japão (terceira semana, entre 9 e 13 de julho). Os quatro primeiros duelos das brasileiras foram no Rio de Janeiro (4 a 8 de junho). A fase final será disputada em Lodz, na Polônia, entre os dias 23 e 27 de julho.







