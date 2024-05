Sem desfalques, Londrina EC pode ter sequência inédita de repetição do time

A rotatividade de treinadores e jogadores tem sido uma marca do Londrina nas últimas temporadas. As mudanças constantes no comando e no elenco, aliadas a resultados ruins, tornam quase impossível ao torcedor saber o time base do Tubarão.







Com pouco mais de uma semana na direção do Alviceleste, o técnico Claudinei Oliveira pode conseguir algo que poucos treinadores conseguiram nos últimos anos: repetir a escalação em jogos consecutivos.



Claudinei tem tido dias tranquilos e com poucos problemas. O treinador não tem nenhum desfalque, por ordem médica e nem por suspensão, para a partida contra o Volta Redonda, no domingo (26), no estádio do Café.





A única exceção é o lateral Geferson que está há três semanas no departamento médico e não era titular.

Na vitória sobre o São Bernardo, Claudinei escalou o mesmo time que havia vencido do ABC, ainda sob o comando de Emerson Ávila. Foi a primeira vez no ano que o Tubarão repetiu a escalação.





Se mantiver a formação para o duelo com o Volta Redonda, o LEC terá o mesmo 11 em três jogos consecutivos, algo que não aconteceu em nenhum momento na temporada passada.





Caso não haja surpresas até domingo, o LEC deve ir a campo com Arthur; Thiago Ennes, Rayan, João Maistro e Maurício. Tauã, Kadi e Pablo. Henrique, Daniel Amorim e Iago Teles.





