Sem espaço no Londrina EC, Edson Cariús está de saída

O centroavante Edson Cariús, de 36 anos, está de saída do Londrina Esporte Clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Reinaldo Furlan e confirmada pela FOLHA. O jogador perdeu espaço no elenco alviceleste com a chegada do atacante Eliel, que estreou com gol na vitória sobre o Itabaiana-SE, no último sábado (19), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD).





Ainda não há detalhes sobre os motivos da saída de Cariús, que já havia ficado fora da última partida por conta de uma fascite plantar. Fato é que o atacante não conseguiu se firmar como substituto de Pablo no comando de ataque e viu Eliel ser contratado para ocupar a camisa 9. O clube deve se manifestar oficialmente nas próximas horas.

A reportagem apurou que a ideia é buscar um centroavante para fazer parte do elenco, visto que os três jogadores do setor que iniciaram a Série C deixaram o clube: Pablo, vendido ao Nacional-POR, Kaique, emprestado ao Académico de Viseu-POR, e agora Cariús. Atualmente, apenas Eliel executa a função.

Sem sucesso

Cariús foi contratado no início da temporada como parte do projeto da Squadra Sports. Antes de chegar ao Londrina, disputou o Campeonato Paulista da Série A2 pelo Linense, onde foi o artilheiro da equipe com cinco gols e principal destaque na luta contra o rebaixamento. O bom desempenho o credenciou para atuar no principal clube da plataforma.

No Londrina, começou como reserva de Pablo, mas ganhou oportunidades durante a Série C devido a uma lesão e, posteriormente, a uma suspensão do titular. Ao todo, disputou 11 partidas com a camisa alviceleste, sendo sete como titular e quatro saindo do banco, e marcou apenas um gol, na derrota por 4 a 2 para o Caxias. Seu último jogo foi diante do Botafogo-PB, quando o Tubarão foi derrotado por 2 a 0.





