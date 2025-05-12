Sem gols em clássicos Estêvão tem passagem 'inofensiva' diante dos rivais Palmeirenses

O Palmeiras assumiu a liderança isolada do Brasileirão ao bater o São Paulo no apagar das luzes em Barueri, mas o jogo deixou uma marca ruim para Estêvão. A joia não aproveitou a sua última oportunidade de marcar em um clássico e caminha para deixar o Palmeiras sendo "inofensivo" diante dos rivais paulistas.





O atacante de 18 anos completou contra o São Paulo o seu 13º clássico no profissional sem balançar a rede nenhuma vez. O jovem está no time principal do Palmeiras desde o ano passado.

Ele teve mais oportunidades contra o Corinthians, seu oponente em seis ocasiões. O camisa 41 atuou em um Dérbi a mais que seu número de Choques-Rei: cinco. Já contra o Santos, foram apenas duas aparições.





Estêvão vai se despedir do Alviverde apenas com uma assistência nos clássicos - que ainda saiu "sem querer". Sua única participação em gol veio na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, em agosto do ano passado, quando tentou dominar uma bola na área e acabou ajeitando para Flaco López.

A promessa palmeirense não enfrentará mais um dos rivais até se juntar ao Chelsea, após o Super Mundial. O próximo clássico do time será contra o Santos, em julho, mas o atacante já estará em Londres.





Apesar de não marcar em clássicos, Estêvão possui retrospecto favorável contra o trio. Foram mais vitórias do que derrotas com ele em campo pelo Palmeiras contra os rivais, principalmente por seu histórico contra o São Paulo: nunca perdeu um Choque-Rei.

Se os números de Estêvão não são bons contra o trio paulista, não se pode dizer o mesmo dos outros confrontos. Principal jogador da equipe, ele é o artilheiro da temporada, com oitos gols.





Enquanto Estêvão vai sair sem marcar em clássicos, a outra estrela do time, Vitor Roque, já brilhou. O camisa 9 foi decisivo para a vitória do ultimo jogo e, após passar por uma seca de 12 jogos desde a sua chegada, engatou uma sequência de três partidas seguidas balançando a rede.

Estêvão contra rivais paulistas





Corinthians: 6 jogos (2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas)

São Paulo: 5 jogos e uma assistência (3 vitórias e 2 empates)

Santos: 2 jogos (1 vitória e 1 empate)



