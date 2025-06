Sem Memphis e Yuri, Corinthians enfrenta Grêmio visando manter tabu

O Corinthians enfrenta o Grêmio nesta quinta-feira (12), às 20h, na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último jogo das equipes antes da pausa da Copa do Mundo de Clubes. Os dois times estão próximos na tabela de classificação, ambos com 15 pontos, com o Timão uma posição à frente, em 11º lugar.





Vale destacar que há um tabu recente entre os rivais, já que o Grêmio não vence o Corinthians há quase sete anos, desde dezembro de 2018, e nos últimos três confrontos em Porto Alegre perdeu todos.

Em campo, o Corinthians não vai contar com Yuri Alberto, entregue ao departamento médico, assim como não terá José Martinez, André Carrillo e Memphis Depay, liberados para férias antecipadas após disputarem jogos por suas seleções na data Fifa. Após a partida, todo o elenco corintiano para por 15 dias.





Pelo lado do Grêmio, o técnico Mano Menezes não terá o volante Cuéllar e o atacante Monsalve, em período de transição, assim como não contará com os lesionados Edenílson, Igor Serrote, João Lucas e João Pedro. Com dores no tornozelo, Braithwaite é dúvida.

Duelo contra o rebaixamento





Fortaleza e Santos também jogam nesta quinta, às 19h30, no Castelão, em jogo entre equipes que estão dentro da zona de rebaixamento. O Leão do Pici é atualmente o 17º colocado, com dez pontos, enquanto o Peixe vem na sequência, com oito. Quem vencer, pode deixar a posição incômoda antes da pausa no Brasileirão.





Pelo lado do time cearense o técnico Juan Pablo Vojvoda tem os desfalques do volante Lucas Sasha e do atacante Moisés, machucados. Pelo lado santista, o técnico Cléber Xavier não poderá contar com Neymar, que foi expulso diante do Botafogo, além de Soteldo, que foi negociado e já anunciado como novo reforço do Fluminense.

O Santos tenta quebrar um tabu, visto que não vence o Fortaleza como visitante desde 1984.Foram oito jogos no período, com três vitórias do Leão e cinco empates.





Com estreia





Ainda nesta quinta, o São Paulo se despede de sua torcida antes da paralisação. O time de Luis Zubeldía enfrenta o Vasco, no Morumbis, às 21h30. As duas equipes estão próximas na tabela, com o Tricolor na 13º posição, somando 12 pontos, enquanto o Cruzmaltino é o 15º, com dez.





O São Paulo não terá à disposição vários lesionados, como Marcos Antônio, Lucas, Oscar, Ferreirinha e Calleri. A tendência é que o time são paulino conte com uma novidade, já que o clube anunciou Juan Dinneno, atacante argentino que estava no Cruzeiro, como reforço.

Já no time de Fernando Diniz a situação é menos delicada em relação a desfalques. Voltam à equipe o zagueiro Luiz Gustavo e o volante Hugo Moura, que estavam suspensos, além do atacante Rayan, que fica à disposição após ser convocado para amistosos pela seleção brasileira sub-20.





Também se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, Red Bull Bragantino x Bahia, em Bragança Paulista, e Vitória x Cruzeiro, em Salvador, além de Atlético-MG x Internacional, em Belo Horizonte, às 21h30. Por conta da Copa do Mundo de Clubes, a CBF adiou os jogos entre Botafogo x Mirassol, Fluminense x Ceará, Palmeiras x Juventude e Sport x Flamengo.





FICHA TÉCNICA - Grêmio x Corinthians





Grêmio

Tiago Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Ronald), Alysson, Cristaldo e Cristian Oliveira; Braithwaite (Arezo). Técnico: Mano Menezes





Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gustavo Henrique), Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon, Ryan (Breno Bidon), Charles e Rodrigo Garro; Talles Magno (Romero) e Héctor Hernández. Técnico: Dorival Júnior





Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Horário: 20h

Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)





FICHA TÉCNICA - Fortaleza x Santos





Fortaleza

João Ricardo; Brítez, Gustavo Mancha, Kuscevic e Mancuso; Emmanuel Martínez, Pochettino e Calebe; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda





Santos

Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Diego Pituca (Rincón), Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares (Deivid Washington). Técnico: Cléber Xavier

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Horário: 19h30

Estádio: Castelão, Fortaleza (CE)

Onde assistir: Record (TV), Premiere (pay-per-view), Cazé TV (Youtube)





FICHA TÉCNICA - São Paulo x Vasco





São Paulo

Rafael; Cédric Soares (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Wendell; Alisson, Pablo Maia, Luciano e Enzo Díaz (Lucca); Lucas Ferreira e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía





Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Maurício Lemos), Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Horário: 21h30

Estádio: Morumbis, São Paulo (SP)

Onde assistir: Globo (TV), Premiere (pay-per-view)