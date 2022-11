Senegal vence Qatar e segue na briga por vaga no mata-mata da Copa do Mundo

Senegal venceu o Qatar por 3 a 1 na manhã desta quinta-feira (25), no estádio Al Thumama, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.



O placar do confronto foi construído com gols de Boulaye Dia, Diédhiou e Bamba Dieng, para os africanos, e Muntari, para os qataris. Isso reflete o que foi a partida, que teve amplo domínio dos senegaleses, mas a seleção do Oriente Médio também deu trabalho na segunda etapa.



Com o resultado, os comandados de Aliou Cissé encostam no segundo colocado do Grupo A, o Equador, e seguem alimentando a esperança de conseguir se classificar para a próxima fase.