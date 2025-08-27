Série C avança para a última rodada com dez lutando por três vagas

Três vagas na segunda fase e dois rebaixados. São essas definições que acontecerão na 19ª e última rodada da Série C, que será toda realizada no próximo sábado (30), às 17h. E engana-se quem pensa que os candidatos a seguir na competição e a disputar a Série D do ano que vem são diferentes.





Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo já avançaram. O grupo B terá Caxias, Londrina e São Bernardo, restando conhecer o oitavo colocado. No grupo C, está Ponte Preta e Náutico e, no sábado (30), será definido o sexto e o sétimo colocados. Guarani, Brusque e Ituano estão na zona de classificação, mas são ameaçados por Floresta, Botafogo-PB, Confiança, Figueirense, Ypiranga, CSA e Maringá. Ou seja, dez times brigam por três vagas.

No entanto, há três equipes desta lista que não podem desviar suas atenções do Z-4: Ypiranga, CSA e Maringá. O trio tem 22 pontos cada e está três à frente do Itabaiana, na 17ª posição com 19 pontos. O Anápolis é o primeiro fora da zona de rebaixamento - é o 16º colocado com 20 pontos.

Retrô (19º com 14 pontos) e Tombense (20º com 13 pontos) já tiveram o descenso confirmado. Além deles, o ABC, em 18º lugar com 18 pontos, também deseja disputar a Série C de 2026 e terá pela frente o Itabaiana na rodada final, em duelo que reúne dois rivais diretos.





Penúltima rodada

A 18ª e penúltima rodada da Série C foi encerrada na última segunda-feira (25). O Guarani bateu o Confiança por 1 a 0, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), encaminhando a classificação para a segunda fase. Garantida na próxima etapa, a Ponte Preta derrotou o CSA por 2 a 1, no Rei Pelé, em Maceió, e retomou a vice-liderança, que estava sendo ocupada parcialmente pelo Náutico.

