Série C: com vitória e tropeço de rivais, Londrina EC sobe na classificação

O Londrina fez a sua parte e contou com tropeços de alguns dos seus principais concorrentes para subir na classificação da Série C. A rodada perfeita levou o Tubarão para o sexto lugar e deixou o time mais perto da classificação para a segunda fase.







Depois de vencer a Aparecidense de virada por 2 a 1, o LEC subiu para os 20 pontos e 55% de aproveitamento. Foi a quinta vitória alviceleste no Brasileiro, sendo a terceira fora de casa. O Londrina continua com ótimo aproveitamento como visitante e sofreu apenas uma derrota em cinco jogos.



Os três pontos em Goiás fizeram o Tubarão ganhar duas posições, graças também aos tropeços de Figueirense, Tombense e Ypiranga.





O Tombense ficou no 0 a 0 com o Náutico, em Minas Gerais, e agora é o sétimo, com 19. Mesmo resultado foi registrado para Figueirense e Athletic, em Florianópolis. O time catarinense fecha o G8, com 18 pontos.

Já o Ypiranga jogou em Aracaju e foi derrotado pelo Confiança por 2 a 0. O time de Erechim permanece na nona posição, com 16. No entanto, a equipe gaúcha disputou somente nove jogos, enquanto os demais já entraram em campo 12 vezes.





Os primeiros colocados da Série C são Volta Redonda (26), Athletic (25), Botafogo (24), Ferroviária (24) e São Bernardo (21). São Bernardo e Botafogo jogariam na noite de segunda-feira (8), no fechamento da 12ª rodada, em São Bernardo do Campo. O confronto terminou após o fechamento desta edição.





