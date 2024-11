Série C de 2025 vai ter quatro paulistas e oito clubes do Nordeste

O Londrina já conhece os seus 19 adversários na Série C do ano que vem. Os últimos integrantes foram conhecidos no final de semana com mais dois rebaixados da Série B. O Brasileiro de 2025 terá oito clubes do Nordeste e quatro paulistas.





Além do São Bernardo - o outro paulista que jogou a competição em 2024 foi a Ferroviária, que conseguiu o acesso -, o futebol de São Paulo será representado por Guarani, Ponte Preta e Ituano, todos rebaixados na Série B deste ano. O Bugre já havia caído há algumas rodadas e Ponte e Ituano foram rebaixados após os jogos do último fim de semana.

O futebol nordestino ganhou mais dois representantes com o acesso da Série D do Retrô (PE), que foi o campeão, e do Itabaiana (SE). Permanecem na Série C do ano que vem o ABC, Botafogo (PB), Confiança, CSA, Floresta e Náutico.





As outras duas novidades em 2025 são o Maringá, que disputará a terceira divisão do Brasileiro pela primeira vez na sua história, e o Anápolis (GO), que foi o vice-campeão da Série D.

De Santa Catarina, os participantes serão o Figueirense e o Brusque, rebaixado da Série B. Os representantes gaúchos são Caxias e Ypiranga. Completa a Série C o Tombense (MG). Entre os adversários de 2025, o Alviceleste jamais enfrentou na sua história o Anápolis e o Retrô.





De acordo com o calendário divulgado pela CBF, o Brasileiro da Série C começa no dia 13 de abril com o término previsto para 26 de outubro, com um total de 27 datas. O regulamento foi mantido e as equipes se enfrentam na primeira fase em turno único em 19 rodadas. Os oito melhores avançam e os quatro últimos são rebaixados para a Série D.





