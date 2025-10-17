Sete cidades do Norte Pioneiro recebem Jogos de Aventura e Natureza

O Norte Pioneiro é palco de mais uma etapa dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs) a partir desta sexta-feira (17) e prosseguem até o dia 26 de outubro. O evento reúne milhares de atletas e participantes em uma programação que abrange sete municípios da região: Tibagi, Tomazina, Siqueira Campos, Carlópolis, Ribeirão Claro, Japira e Jacarezinho. Os JANs integram esporte, turismo e lazer, consolidando o Paraná como referência nacional em políticas públicas de esporte sustentável e descentralizado.





Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), os jogos unem modalidades de terra, água e ar, aproximando a comunidade do esporte e valorizando as belezas naturais da região. O formato itinerante busca movimentar a economia local, incentivar o turismo esportivo e fortalecer o desenvolvimento regional com impacto direto no comércio, hotelaria e gastronomia dos municípios-sede.

Segundo o diretor de Inovação da Secretaria do Esporte, Tiago Campos, o sucesso do projeto reflete o compromisso do Paraná em democratizar o acesso às práticas esportivas. “A cada nova edição, os Jogos de Aventura e Natureza se consolidam como um dos maiores projetos esportivos e turísticos do país. Nesta etapa, o Norte Pioneiro será o cenário de uma grande integração entre esporte, lazer, turismo e desenvolvimento sustentável. É o esporte movimentando pessoas e oportunidades por todo o Paraná”, destacou.





A programação da etapa inclui mais de 80 modalidades e atividades, entre competições, oficinas e apresentações. Em Tibagi, o público poderá acompanhar provas de voo livre, flag football e cross country. Já Tomazina recebe disputas de canoagem slalom, velocross, levantamento de peso olímpico e vôlei de praia, além de oficinas de caiaque e rugby.

Em Siqueira Campos, o destaque fica para o paraquedismo, canoagem de velocidade, cross games, rally de velocidade e o tradicional Festival da Família, com brinquedos infláveis, apresentações culturais e atividades recreativas para todas as idades.





O município de Carlópolis sediará o motocross, o torneio municipal de vôlei de praia e o tradicional Tooronagashi, cerimônia japonesa das lanternas flutuantes, na Ilha do Ponciano, um dos pontos turísticos mais emblemáticos da região





Já em Ribeirão Claro, a programação conta com corrida de aventura, maratona aquática, beach tennis e handebol de areia, além de oficinas esportivas e apresentações de BMX e wheeling. Em Japira, as atividades envolvem oficinas de skate, apresentações esportivas e de balonismo. Encerrando a etapa, Jacarezinho sedia o basquete 3x3, skate, rally de jipe e o passeio ciclístico FETEXAS, evento tradicional que une esporte e cultura regional.

Os Jogos de Aventura e Natureza foram criados pelo Governo do Estado para integrar a prática esportiva com a preservação ambiental e o turismo sustentável, transformando paisagens paranaenses em arenas naturais. Além das competições, o evento oferece oficinas esportivas gratuitas, atividades recreativas e ações educativas, promovendo inclusão social e conscientização ambiental.