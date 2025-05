Silvinho Canuto, ex-LEC, é demitido do cargo de técnico do Cascavel

O Cascavel mudou sua rota para a temporada e demitiu Silvinho Canuto, que não conseguiu classificar a equipe para as quartas de final do Campeonato Paranaense.





Com isso, o ex-comandante do Londrina não estará à frente da Serpente no confronto com o América-MG, dia 26 de fevereiro, às 19h, pela primeira fase da Copa do Brasil, e nem na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D deste ano.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O time do oeste ficou na zona de classificação durante praticamente toda a primeira fase do Estadual, mas na última rodada perdeu em casa para o rebaixado Rio Branco, por 3 a 1, e foi ultrapassado pelo São Joseense, que ficou com a última vaga para o mata-mata.





“O Futebol Clube Cascavel comunica que, em comum acordo entre as partes, o treinador Silvinho Canuto deixou o comando técnico da equipe principal. O clube agradece os serviços prestados pelo profissional durante sua trajetória no Cascavel e lhe deseja sucesso na continuidade de sua carreira”, divulgou o clube por meio de nota oficial.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: