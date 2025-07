Sob a batuta de Palmer, Chelsea derrota PSG para conquistar o mundo

Sob o comando do meia-atacante Cole Palmer, o Chelsea (Inglaterra) teve uma atuação de gala para derrotar o PSG (França) por 3 a 0, na tarde deste domingo (13) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e garantir o título da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa que contou com a participação de 32 equipes.

Considerando todos os formatos do Mundial de Clubes, o Chelsea somou neste domingo a sua segunda conquista na história, após vencer a edição de 2021, que contou com a participação de sete equipes.

Brilho de Palmer





Ao contrário das previsões de amplo domínio do PSG (atual detentor do título da Liga dos Campeões e que, até então, tinha as atuações mais impressionantes da competição), o primeiro tempo do confronto foi marcado por uma atuação perfeita do Chelsea, que teve como destaque o meia-atacante Palmer, que marcou dois gols e deu passe para mais um. O camisa 10 da equipe inglesa começou a decidir o confronto aos 21 minutos do primeiro tempo, quando recebeu passe do lateral Malo Gusto e bateu colocado para abrir o marcador.

Oito minutos depois Palmer voltou a brilhar para ampliar a vantagem do Chelsea. O camisa 10 do time inglês puxou contra-ataque pela ponta esquerda, tirou a marcação com um drible de corpo e chutou novamente com categoria para voltar a superar o goleiro Donnarumma.

Com a desvantagem no placar, o time francês adiantou suas linhas e passou a oferecer mais espaços para a equipe adversária. E foi desta forma que o Chelsea chegou ao terceiro. Palmer puxou novo contra-ataque aos 42 minutos e acertou passe em profundidade para o brasileiro João Pedro, que, dentro da área, teve apenas o trabalho de bater por cobertura para marcar um golaço.

Na etapa final a equipe inglesa mostrou maturidade e tranquilidade para fazer o tempo passar e garantir a vitória e o título da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

