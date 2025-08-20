Sócio da SAF, Bellintani chega a Londrina e pode trazer novidades ao LEC

O empresário Guilherme Bellintani, sócio-proprietário da Squadra Sports, dona da SAF do Londrina, chegou à cidade nesta quarta-feira (20) e pode anunciar novidades importantes. A expectativa é de que o dirigente apresente detalhes sobre o andamento das obras do centro de treinamentos, em um terreno adquirido pela SAF na estrada da Cegonha, na zona sul, além de oficializar quem será o novo responsável pela condução do projeto no dia a dia do clube.





No início do mês, o Londrina perdeu Paulo Assis, então CEO da SAF, que aceitou convite do América-MG para ser o novo executivo de futebol do clube mineiro. Apesar de ser o principal nome do projeto em Londrina, Assis, natural de Belo Horizonte, optou pela mudança para ficar mais próximo da família. A saída inesperada obrigou Bellintani a buscar uma solução para o topo da gestão em um momento decisivo da temporada.

Chegou a ser cogitado que Lucas Magalhães, atual executivo de futebol do LEC, pudesse assumir a função, mas a possibilidade é considerada remota. O comando central do projeto multiclubes segue sob controle direto de Bellintani, que tem no Londrina a principal vitrine da Squadra Sports. Vale destacar que o diretor técnico da Squadra é Dado Cavalcanti, que atua em todos os clubes da plataforma.





O dirigente, entretanto, tem o foco no acesso à Série B. Em entrevista recente à Paiquerê 91,7, destacou que terminar 2025 com o retorno à segunda divisão pode ser o passo decisivo para um 2026 marcante. “A nova conquista é essa. Se conseguirmos voltar à Série B em 2026 e retomar os trabalhos treinando no nosso centro de treinamentos, com comando próprio, e no nosso estádio, que atrai o torcedor, teremos um 2026 marcante para o Londrina. Mas, primeiro, precisamos fechar bem 2025”, afirmou.

Bellintani também deve acompanhar de perto o jogo de domingo (24), contra o Anápolis (GO), no Vitorino Gonçalves Dias (VGD). A partida deve levar grande público ao estádio, que volta a receber o Tubarão após quase um mês de pausa para melhorias no gramado.





Desde o início da Série C, o empresário já esteve presente em três jogos do Londrina: a vitória por 3 a 1 sobre o Ypiranga-RS, na estreia em casa, o triunfo por 2 a 0 diante do Confiança, fora de casa, e a derrota por 1 a 0 para o Ituano, que marcou justamente a despedida de Paulo Assis do clube.

