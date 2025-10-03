Pesquisar

CAMISA 9

Quirino celebra momento no Londrina EC e projeta permanência: 'Sou feliz aqui'

Matheus Camargo - Redação Folha
03 out 2025 às 16:55

Foto: Rafael Martins / Londrina EC
O atacante Quirino admitiu que enxerga a possibilidade de permanecer no Londrina para a temporada 2026, mas deixou qualquer decisão nas mãos de seus empresários e do clube. Com três gols em dez partidas na atual Série C, o camisa 9 ressaltou que o retorno ao Tubarão foi uma escolha pessoal e que continuar no clube pode ser o caminho para seguir fazendo história.


“Sou muito feliz aqui, muito feliz. Se a diretoria manifestar o desejo de continuar essa trajetória no Londrina, vou sentar com meu empresário, avaliar o melhor para mim e, se houver interesse do clube, tenho vontade de seguir e conquistar ainda mais com a camisa do Londrina”, afirmou Quirino, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Caxias e confirmado como titular contra o Floresta, domingo (5), às 16h30, em Horizonte (CE).

Desde o retorno, Quirino se tornou um jogador de confiança do técnico Roger Silva, consolidando-se no time titular. A permanência dependerá não apenas de sua performance, mas também do possível acesso à Série B, algo que o Londrina está próximo de garantir. “Sempre pensei em jogar em um lugar onde estivesse feliz, e estou feliz aqui. Na minha carreira nunca foi fácil, mas quando surgiu a chance de ajudar o Londrina no acesso, enxerguei a oportunidade e agradeci a Deus”, disse.


O atacante relembrou ainda a primeira passagem pelo clube, entre 2013 e 2015, quando atuava como ponta e enfrentou críticas. Após rodar pelo futebol brasileiro, conquistar títulos e acessos, voltou em 2025 a convite de Roger Silva, em outra posição. “Sabia que haveria desconfiança, mas decidi mostrar que voltei diferente, com fome de ajudar. O Roger me chamou, eu demonstrei interesse, e hoje posso contribuir para que o Londrina retorne à Série B”, completou.


Enquanto isso, o Londrina já se organiza para o duelo contra o São Bernardo, sábado (11), às 17h, pela última rodada do quadrangular. O clube abriu o check-in para sócios-torcedores confirmarem presença na partida, que pode ser decisiva tanto para garantir o acesso, caso não seja possível neste domingo, quanto para definir a primeira posição do grupo, que levaria o Tubarão à decisão da Série C. A confirmação deve ser feita pelo site.


Quirino Londrina EC Londrina Jogador do LEC Brasileirão série C Tubarão futebol londrina esporte clube
