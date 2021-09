Talisson Glock é o mais rápido na chegada e leva bronze nas Paralimpíadas

Talisson Glock conquistou mais uma medalha para o Brasil na natação nas Paralimpíadas de Tóquio. O brasileiro levou o bronze na final masculina dos 100 metros livre da classe S6 (a sexta entre as 10 para deficientes funcionais).





Nesta quarta-feira, Talisson foi mais rápido do que o chinês Hongguang Jia na chegada para ficar com a medalha de bronze. O brasileiro terminou com 1min05s45, contra 1min05s55 do chinês.





Na virada dos 50m, Talisson estava em quarto lugar, enquanto Jia era o primeiro, mas logo caiu para terceiro. Na metade final da prova, conseguiu bater antes que o chinês para assegurar a sua medalha.





O ouro ficou com o italiano Antonio Fantin, com 1min03s71, novo recorde mundial da prova. Já a prata acabou com o colombiano Nelson Crispin Corzo (1min04s82).





Com a disputa da final da classe S6, se encerram as provas masculinas dos 100m livre em Tóquio. O Brasil também foi ao pódio na classe S5 (intermediária entre as 10 para deficientes funcionais), com outro terceiro lugar, de Daniel Dias. E, coincidentemente, o vencedor foi um italiano: Francesco Bocciardo.





A medalha conquistada nesta quarta-feira é a primeira individual de Talisson nas Paralimpíadas, mas o seu segundo bronze em Tóquio, pois ele fez parte da equipe brasileira que ficou em terceiro lugar no revezamento 4x50 metros misto até 20 pontos.





O catarinense de Joinville, de 26 anos, ainda está inscrito para participar de duas provas em Tóquio: 400m livre e 100m costas, ambas na classe S6, na quinta e sexta-feira, respectivamente.





"Gostei muito, cheguei tendo 1min07 com meu melhor tempo. Venho treinando para os 400m, mas ainda assim nadei bem, queria fazer 1mins04. Não deu, mas nadei três vezes abaixo do meu melhor tempo aqui", disse, em entrevista ao SporTV.





Com o terceiro lugar de Talisson, o Brasil já soma 45 medalhas conquistadas em Tóquio, sendo 14 de ouro, 11 de prata e 20 de bronze. Na natação, são cinco ouros, quatro pratas e nove bronzes.