Técnico aponta erros e Londrina EC deve ter mudanças para enfrentar o Coritiba

O Londrina aposta na sua estreia no estádio do Café para buscar a sua primeira vitória no Campeonato Paranaense.





Depois de somar um ponto em duas partidas fora de casa, o Tubarão recebe o Coritiba na quinta-feira (25), às 20h30, e espera finalmente vencer.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O time deve sofrer algumas alterações, em razão das dificuldades encontradas na derrota para o Cianorte no último domingo. Apesar de reconhecer que a equipe ainda está em processo de formação, o técnico Emerson Ávila apontou alguns erros que foram cruciais para o primeiro revés no Estadual.





"Tivemos muitos erros do ponto de vista defensivo, de posicionamento, de erros individuais e de erros de ajuste corporal. No entanto, tudo isso faz parte do processo e no vestiário fiz questão de jogar eles para cima para pensarem de maneira positiva e de que é apenas o início de trabalho e temos muito coisa ainda a fazer", frisou Ávila.

Publicidade





Uma mudança na formação pode ser a saída do zagueiro Luís Felipe para a entrada de Frazan, que ainda não estreou. Umas das principais contratações para a temporada, o experiente zagueiro tem feito um trabalho específico de recondicionamento físico.





"Ele foi o último atleta do grupo a se apresentar e veio de um período grande de inatividade. Então, estamos preparando ele para no momento oportuno utilizá-lo. A defesa é um setor importante onde não se pode errar e, por isso, a hora que mudarmos não queremos mexer mais depois", apontou o técnico alviceleste.





Emerson Ávila elogiou a entrada de alguns garotos no segundo tempo em Cianorte e afirmou que os pratas da casa terão mais oportunidades nos próximos jogos.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: