Técnico convoca Seleção feminina com Marta para as Olimpíadas

O técnico Arthur Elias convocou as 18 jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol que disputarão a Olimpíada de Paris. A atacante Marta está na lista, anunciada nesta terça-feira (2) na sede da CBF, mas Cristiane não foi chamada, embora tenha atuado nos últimos amistosos.





O treinador também convocou quatro suplentes – prevendo substituições em casos de lesão – e seis jogadoras convidadas a participar do período de preparação na Granja Comary, em Teresópolis RJ), com início na próxima quinta (4). Segundo Arthur Elias, tais atletas poderão integrar a seleção após a Olimpíada: Natascha (goleira do Palmeiras), Mariza (zagueira do Corinthians), Vitória Calhau (zagueira do Cruzeiro), Laís Estevam (meio-campista do Palmeiras), Letícia Monteiro (meio-campista do Corinthians) e Amanda Gutierres (atacante do Palmeiras).

O embarque para França ocorrerá no dia 17 de julho. A seleção ficará na cidade de Bourdeaux (França), base da equipe durante os Jogos. A estreia do Brasil será contra a Nigéria, no 25 de julho, pelo Grupo C. Três dias depois a seleção enfrenta o Japão e encerra a fase de grupos, em 31 de julho, contra a atual campeã mundial Espanha.







A principal ausência na lista de convocadas é a atacante Bia Zaneratto. No último domingo (30), ela revelou, por meio das redes sociais, ter sofrido uma fratura por estresse no é (quarto metatarso), o que inviabilizaria sua recuperação a tempo de disputar os Jogos.





