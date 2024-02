Técnico do Corinthians ensina a fazer bacalhau e escolhe música preferida

O técnico também escolheu sua música preferida: "Essa tal liberdade". A canção é do grupo Só Pra Contrariar.

"A bacalhoada é fazer um refogado de alho e cebola mergulhado no azeite. Depois, desfiar bem o bacalhau e juntar ele nesse refogado. Colocar umas batatas fritas bem fininhas em palitos, tirar bem o óleo dele e juntar. Fica maravilhoso", disse o técnico alvinegro, à Corinthians TV.

O treinador falou sobre a culinária portuguesa e disse que seu "carro-chefe" na cozinha é a bacalhoada. António até brincou que em 2012, quando estava no Irã treinando o Tractor Club, não sabia fazer nem um ovo frito. Foi então que seu interesse pela culinária surgiu.

Com 'Dream Team', All Star Game terá uma prévia dos craques das Olimpíadas

Londrina empata nos acréscimos com Andraus e está fora do G8

De la Cruz é desfalque do Flamengo contra o Bangu para tratar dor no ombro

Mercado brasileiro de bicicletas encolhe após pico no começo da pandemia

O novo técnico do Corinthians, António Oliveira, compartilhou algumas curiosidades e ensinou até a fazer bacalhau.

O que mais Antônio Oliveira disse

Trabalho no Corinthians. "O Corinthians é o reflexo do trabalho que vem sendo desenvolvido até agora. Chegar ao Corinthians é chegar ao mais alto do futebol. Tem pouca coisa depois disso, mas tem que descobrir o que.. Estou muito feliz aqui e agora é trabalhar. Falar menos e ter mais resultados"

Publicidade





Mais bem-humorado ou mais reservado? "Se eu tiver que brincar, eu brinco. Em outras horas sou focado, exigente. É a minha forma de ser"





Um filme? "Um clássico, Braveheart"





Um lugar no mundo? "Portugal"





Corinthians? "Uma nova paixão"