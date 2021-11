Técnico do LEC admite que pressão pra sair do rebaixamento caiu sobre time: "Temos que ter força"

Com a corda cada vez mais esticada na Série B, o Londrina mantém as esperanças e a confiança para sair da zona do rebaixamento faltando três rodadas para o fim da competição.

Com a derrota para o CRB, o LEC perdeu mais uma chance de deixar as últimas posições do Brasileiro e segue na 17ª posição, com 38 pontos.



Além de fazer a sua parte nos jogos finais, o Tubarão terá que torcer por tropeços do Brusque, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no número de vitórias - 11 a 9. A rodada do meio de semana fez com que o Vitória também voltasse para a briga para escapar do descenso.





O time baiano ganhou do Vasco, em São Januário, por 3 a 0, e agora é o 18º, com 37. Em 15º, com 41 pontos, o Remo segue ameaçado.





O técnico Márcio Fernandes ressaltou que a pressão psicológica pelos maus resultados tem atrapalhado o desempenho da equipe. "Alguns jogadores não têm reagido tão bem sobre pressão. Temos que ter força, levantar o ânimo e trabalhar mentalmente para reverter a situação. Temos três jogos e enquanto tivermos chances, temos que lutar", afirmou o treinador.

A partir do jogo contra o CRB, o Londrina aboliu as entrevistas coletivas após as partidas. Saiba mais na Folha de Londrina.