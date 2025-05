Técnico do Londrina EC admite liderança “sem brilho” após lesão de Bolt

O Londrina Esporte Clube é o líder do Campeonato Paranaense após ter vencido o Operário por 1 a 0 na última quarta-feira (29), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, mas o técnico Claudinei Oliveira admitiu que a liderança “perde o brilho” após a confirmação da grave lesão de Dani Bolt, lateral-direito do time alviceleste de 19 anos.





O jogador entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo na vaga de João Vitor e ficou sete minutos em campo. Isso porque aos 44 o lateral puxou contra-ataque e foi atingido pelo zagueiro Joseph. O árbitro não marcou falta e sequer parou o jogo para o atendimento a Bolt, que se contorcia no gramado.

Após alguns minutos, o atleta enfim foi atendido e a gravidade da lesão foi constatada: Bolt fraturou a tíbia e a fíbula da perna esquerda e teve que ser retirado do campo de ambulância.





“É muito triste. O menino está tendo a chance da vida dele, trabalhando pra caramba, ajudando no dia a dia, potencializando a chegada do João Vitor, que corre porque sabe que tem o Bolt do lado dele. Foi o fato negativo do jogo”, admitiu Claudinei sobre o duelo, que teve Pablo como herói ao marcar o gol da vitória aos dez minutos do segundo tempo.

“Muito chateado mesmo pelo que aconteceu com o Bolt, tira um pouco o brilho da liderança e da vitória”, seguiu o técnico do Tubarão.





O comandante da equipe explicou como viu do gramado a jogada que culminou na grave lesão do defensor e mostrou revolta com o árbitro Cristian Emanuel Rocha Lima. Segundo ele, o clube ainda pensa em denunciar Joseph pela entrada em Bolt.

“Temos várias palestras de arbitragem antes das competições. Se tem uma definição de entrada temerária, é aquilo ali. Se você achou que não foi uma falta para tiro livre direto, pelo menos indireto… A primeira coisa que tem que fazer é proteger a integridade física do atleta. Contra o Cascavel poderiam ter quebrado a perna do Alison, hoje quebraram a perna de um - e nem falta deram. Nem jogo perigoso?”, questionou Claudinei Oliveira.





“Duas vezes no jogo, uma com zero a zero, outra com um a zero para a gente, paramos para atender atleta do Operário. Não é possível que o cara (Joseph) que deu o carrinho não entendeu a gravidade da lesão. O Operário ainda tentou fazer o gol e empatar o jogo. Ele leva uma vantagem, não é fair play. Conversei com o Jacy e ele disse que não entendeu a gravidade, mas o cara que deu o carrinho teria que ser o primeiro a tomar a atitude. Vamos analisar o lance e ver se cabe uma denúncia nossa com relação ao atleta pela violência, a atitude na jogada, colocando em risco a integridade física do Bolt, que vai ficar não sei quanto tempo sem jogar futebol. Se o árbitro não tomou uma atitude em campo, talvez tenhamos que tomar de outra forma. Vamos analisar ou não se foi uma entrada normal de jogo”, seguiu o treinador.





