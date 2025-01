Técnico do Londrina EC exalta comprometimento dos novos jogadores

O Londrina contou com diversas estreias na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba no último domingo (12), pela 1ª rodada do Campeonato Paranaense.





Porém, enquanto vários jogadores já estavam com o elenco e disputaram o Torneio Paraná de Verão, outros chegaram durante a semana e ainda assim foram a campo contra o Coxa.

Foram os casos do lateral-direito João Vitor e do volante Alison, que entraram em campo no intervalo, e do atacante Robson Duarte, que foi a campo aos 30 minutos da etapa final.





O técnico Claudinei Oliveira elogiou o comprometimento de seus novos atletas por terem se colocado à disposição mesmo com poucos dias de treinos junto aos companheiros.

