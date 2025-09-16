Técnico do Londrina EC faz projeção para acesso do time e explica mudança

O técnico Roger Silva admitiu frustração com o empate do Londrina no domingo (14), diante do Floresta, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pelo grupo B do quadrangular decisivo da Série C. Apesar do resultado, o treinador projetou o cenário do grupo na luta pelo acesso e acredita que duas vitórias podem ser suficientes para garantir a volta à Série B.





“Eu entendo a insatisfação do torcedor, que fez a parte dele, e estou bem triste. Gostaria de ter conquistado a vitória. A chave está aberta, todo mundo tem dois pontos. Quem vencer duas vezes deve conquistar o acesso”, afirmou o comandante do Tubarão.

No sábado (13), Caxias e São Bernardo empataram por 0 a 0 no Centenário, em Caxias do Sul. Como Londrina e São Bernardo empataram com gols na estreia, os dois ocupam as primeiras posições do grupo neste momento.





Para tentar superar o Floresta, Roger alterou a equipe e sacou Quirino, apostando em mais velocidade e movimentação com o retorno de Vitinho para o lado direito do ataque. O técnico avaliou que a estratégia funcionou em parte, mas poderia ter sido mais eficiente.

“O Quirino é um dos meus titulares também. A entrada do Vitinho foi para criar duelos individuais, e ele conseguiu vencer alguns, com dribles, finalizações e presença na área. Pensamos nisso para o modelo de jogo. Poderia ter sido melhor, mas foi uma boa atuação”, avaliou.





Roger destacou ainda a necessidade de maior precisão para transformar o volume de jogo em gols. “Precisamos caprichar em uma bola para o camisa 9, mais ajustada. Estamos tendo a bola, mas ela caiu no pé de outros, do Manzoli, do Henrique. Daqui a pouco se cair no pé deles (Eliel e Quirino, centroavantes) para que possam dar a vitória para nós. Estamos no caminho, vai ser duro, a gente sabe. Todo mundo joga, valorizamos o ponto lá (contra o São Bernardo), e eles (Floresta) vieram por uma bola, dentro do nosso erro. Não minimizando ou tirando a qualidade do Floresta, mas as oportunidades foram nossas”, seguiu.

“Mais capricho”





Apesar de reconhecer o bom desempenho ofensivo, Roger repetiu a cobrança para o melhor aproveitamento nas conclusões. “Nosso time é, de longe, o que mais cria chances claras no campeonato. Isso é dado, é estatístico. Precisamos caprichar um pouco mais e também contar com a sorte. Tivemos uma bola tirada em cima da linha e outra em que o goleiro fez um milagre. Não digo que estão errando, mas é preciso mais concentração na penúltima e na última bola. Estamos treinando finalizações, cruzamentos e movimentações para transformar em gols. Temos que levar isso para o jogo”, ressaltou.





Segundo o treinador, a postura da equipe no segundo tempo serve de exemplo. “Foi louvável. O Londrina não abriu mão do modelo de jogo, tem bola no chão e futebol ofensivo. Terminei com um volante, dois meias e depois coloquei mais um atacante em campo (Gabriel Canela), sempre buscando o gol. Não vamos perder nossa identidade. Nem sempre conseguimos, mas vamos continuar nessa linha”, completou.





O Londrina volta a campo no sábado (20), às 19h30, no VGD, contra o Caxias, pela terceira rodada do quadrangular.





