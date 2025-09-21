Técnico do Londrina EC lamenta novo empate em casa e defende Maurício

O Londrina voltou a empatar no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). Diante do Caxias, no sábado (20), o placar terminou em 1 a 1, resultado lamentado pelo técnico Roger Silva. Apesar da frustração, o treinador ressaltou que a equipe segue dentro do grupo que, neste momento, garantiria o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O gol do Tubarão foi de Quirino, aos 42 minutos do primeiro tempo, enquanto o Caxias igualou aos sete da etapa final com Jhonatan Ribeiro.





Com o empate (0 a 0) entre Floresta e São Bernardo neste domingo (21), o LEC lidera o grupo B com 3 pontos - os outros times também têm 3 pontos, mas o Tubarão lidera por ter marcados mais gols.

O jogo ficou marcado pela expulsão de Maurício logo aos dois minutos do segundo tempo. Com um jogador a menos, o Londrina não conseguiu manter a vantagem construída e viu o Caxias empatar. A partir daí, o time alviceleste precisou se fechar para assegurar ao menos um ponto em casa.

“Infelizmente, a gente lamenta o fato de não conquistar a vitória. Um time que faz um primeiro tempo desse nível, que joga o que jogamos contra o Caxias durante 47, 48 minutos, merecia algo a mais. Foi uma boa semana de trabalho, leve, concentrada no que precisávamos fazer. Não sei se alguma equipe no campeonato fez o que fizemos contra o Caxias”, afirmou Roger, lembrando que o adversário foi o líder da primeira fase.





Foto: Rafael Martins / LEC





Sobre a expulsão, o técnico reconheceu a falha, mas saiu em defesa do lateral-esquerdo. “É um lance que precisava de sabedoria. Ele já tinha cartão amarelo, era um lance de cobertura que exigia uma leitura rápida. Infelizmente, foi uma expulsão que mudou tudo. Mas é preciso destacar o Maurício: ele foi pai recentemente, saiu um dia, voltou de madrugada, e ainda assim se apresentou para ajudar. Esse cara tem crédito com a comissão técnica e a diretoria. Os guerreiros que ficaram em campo honraram a camisa e, por isso, esse empate, com um homem a menos, também é para ser valorizado”, reforçou.

O substituto de Maurício para a próxima partida será Matheus Leal, contratado da Portuguesa para o quadrangular final. Ele estreou diante do Caxias e, segundo o treinador, deu conta do recado com segurança.





O acesso vem de fora

Sem vencer em seus compromissos no VGD diante dos dois primeiros adversários que enfrentou, o Londrina aposta agora nas partidas fora de casa para encaminhar o acesso. O próximo compromisso será justamente contra o Caxias, no domingo (28), às 19h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Depois, a equipe viaja a Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, onde enfrenta o Floresta-CE no dia 5 de outubro, também um domingo, às 16h30, no estádio Domingão.

Roger Silva acredita que o sonho do acesso pode ser concretizado longe de Londrina. “Eu tenho meus sonhos, e essa equipe também tem os dela. Nosso objetivo é ir lá, fazer grandes jogos, vencer o Caxias, depois o Floresta, e, quem sabe, ver aquele aeroporto lotado na nossa volta, com a torcida nos abraçando. É isso que buscamos: muita força, garra e determinação para representar esse torcedor”, concluiu o comandante alviceleste.





