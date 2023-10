Técnico do Londrina EC projeta jogo ‘extremamente difícil’ contra o Avaí

O futuro do Londrina na Série B pode ser definido no próximo domingo (15). Contra o Avaí, no Estádio do Café, o Tubarão tem uma das últimas chances de pontuar em casa e continuar vivo na luta contra o rebaixamento.





Faltam apenas sete jogos para o fim do campeonato e o LEC somou até agora apenas 24 pontos.

A situação do Leão da Ilha, apesar de melhor, ainda é preocupante. Com 34 pontos, o time catarinense ainda não garantiu a permanência na Segundona. Ou seja, vai em busca da vitória e pode ser uma pedra no sapato do Londrina.





Essa é a leitura feita pelo técnico Roberto Fonseca, que projeta um jogo “extremamente difícil” contra o Avaí. O time sofreu baixas após a última partida, quando perdeu por 2 a 0 para o Mirassol.

Moisés Gaúcho, Diego Jardel, Lucas Coelho e Vinícius Jaú deixaram o clube. Por outro lado, jogadores da base subiram para o profissional após o vice-campeonato do Paranaense sub-20. O centroavante Brandão, que já vinha tendo chances no time principal, é uma das promessas desse elenco.





“Primeiramente, nós sabemos que quando você enfrenta uma equipe que está próxima de uma situação sua, é sempre aquela história dos seis pontos, é um confronto direto. Foi assim contra o Ituano, contra o Sampaio Corrêa, e vai ser contra o Avaí”, projeta o técnico Alviceleste, que diz confiar no seu trabalho.

O treinador ressalta que o time catarinense tem um elenco qualificado, com jogadores com passagens pela Série A.





“Sabemos que será um jogo extremamente difícil. Precisamos contar com o torcedor para que possamos fazer um grande jogo e conquistar o resultado importante para continuarmos respirando”, ressaltou.





