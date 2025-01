Técnico explica mudança no time do Londrina EC contra o Cascavel

O técnico Claudinei Oliveira gostou do que viu no empate do Londrina por 0 a 0 com o Cascavel, quarta-feira (15), no Estádio Olímpico Regional, mas destacou que a equipe poderia ter apresentado mais intensidade desde o início do confronto.





O comandante do Tubarão deixou claro que quer ver um time mais vertical nas próximas partidas. “No primeiro tempo poderíamos ter sido um pouco mais intensos, foi o que a gente pediu no intervalo. Ter um pouco mais de ambição de vencer o jogo e pisar um pouco mais na área do adversário, entrar mais no último terço. Nosso time tem qualidade para manter a posse de bola, controlar pela posse, mas eu também gosto de um jogo mais direto”, lamentou o treinador.

“Se falássemos que iríamos iniciar o campeonato com dois jogos fora, viagens longas, sendo que um deles seria contra o Coritiba, e somar quatro pontos, acharíamos ótimo. Poderíamos ter feito seis pontos, sim, mas o ponto (contra o Cascavel) temos que valorizar”, seguiu.





Claudinei Oliveira promoveu uma mudança na equipe para o jogo contra o Cascavel ao sacar o jovem Wellington e escalar o paraguaio Marcelo Paredes.

O técnico explicou que a mudança já era prevista, visto que o reforço treinou como titular durante a preparação e só não atuou contra o Coritiba por problemas na documentação.





“A escalação do Paredes é normal porque ele iria jogar o primeiro jogo e não jogou porque não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, então, nada mais justo. Tínhamos um jogador descansado, com tanque cheio, e que seria titular normalmente. Ele vai ajudar muito”, elogiou Claudinei ao comentar sobre a atuação de Paredes.





“O tipo de jogo que jogamos no primeiro tempo não favoreceu muito (o Paredes). Já no segundo tempo, com um pouco mais de liberdade para pisar na área, esse é o jogo dele, apareceu mais. Ele se destaca por essa presença de área. No primeiro tempo ficou mais na construção, era o que o jogo pedia, mas vamos colocar ele em uma posição mais confortável.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: