Técnico mantém base e Londrina EC deslancha na Série C do Brasileirão

Claudinei Oliveira assumiu o Londrina há 33 dias e, na contramão da maioria dos treinadores que chegam no decorrer das competições, o técnico manteve a base que vinha jogando, tem feito poucas alterações na equipe e tem visto o time evoluir na Série C.







Claudinei substituiu Emerson Ávila na quinta rodada e estreou na vitória sobre o São Bernardo por 2 a 0. Em cinco jogos, foram três vitórias, um empate e uma derrota, aproveitamento de 66%. Ávila comandou o Tubarão em quatro jogos, com uma vitória, dois empates e uma derrota, aproveitamento de 41%.



Claudinei Oliveira repetiu a formação utilizada na última partida sob o comando de Ávila - 2 a 0 sobre o ABC -, nos seus dois primeiros jogos - vitória sobre o São Bernardo e empate com o Volta Redonda.





O jogo em que o treinador mais mexeu na equipe foi na derrota por 1 a 0 para o Ferroviário, em Fortaleza, quando foi obrigado a mudar três posições, em razão das contusões de Rayan, Henrique e Pablo.

Aliás, as mudanças têm ocorrido só quando há lesões ou suspensões. O treinador tem um time-base definido que já está na ponta da língua do torcedor mais fanático: Arthur; Thiago Ennes, João Maistro, Rayan e Maurício. Tauã, Kadi e Rafael Longuine. Henrique, Daniel Amorim e Iago Teles.





Claudinei mostra que está satisfeito com o desempenho da equipe e parece não ver, pelo menos neste momento, briga por posições dentro do elenco.

Para o jogo contra o Botafogo (PB), no sábado (22), às 19h30, no estádio do Café, novamente o time terá poucas mexidas. No ataque, Iago Teles está suspenso e abre espaço para a entrada de Echaporã ou Calyson.





Na zaga, o titular João Maistro volta após cumprir suspensão. No mais, a formação será a mesma em busca da quarta vitória sob o comando de Claudinei.





