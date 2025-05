Técnico rechaça grande favoritismo do Londrina EC contra o Cianorte

O Londrina não é o grande favorito para o duelo de dois jogos contra o Cianorte pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. Essa é a opinião do próprio técnico do Tubarão, Claudinei Oliveira, que entende o confronto entre o time alviceleste e o Leão do Vale como o mais equilibrado do mata-mata do Estadual.





“Se olharmos a fase classificatória, talvez seja 51% a 49% para o Londrina contra o Cianorte. Não vou nem falar de mando de campo, acho que não muda. Talvez, se tivéssemos a vantagem dos resultados – dois empates –, teríamos uma vantagem maior, mas não tem uma vantagem clara. É 51% a 49% para o Londrina pela campanha na primeira fase. Chegamos fortes, consistentes, vindo de bons jogos”, disse o treinador em entrevista coletiva no estádio do Café na manhã desta quinta-feira (20).

O LEC entra em campo no domingo (23), às 16h, para enfrentar o Cianorte no jogo de ida das quartas do Paranaense. O treinador, mesmo com discurso de que não há um grande favoritismo, aponta que a equipe está pronta para conseguir a classificação à semifinal da competição, que ainda garantiria a vaga da Copa do Brasil, torneio que o Tubarão não disputa desde 2023.





“Sabemos que estamos chegando para decidir o objetivo primário, que é a vaga na Copa do Brasil. Disputamos o acesso e estamos disputando a vaga na Copa do Brasil. Só disputar não interessa, temos que começar a alcançar os objetivos. É um jogo equilibrado pela classificação – quarto contra quinto colocado –, mas temos todas as condições de buscar o objetivo. Estamos chegando em condições, não ficamos pelo caminho, estamos na reta final. Temos que valorizar o que os atletas têm feito. Chegamos bem até aqui”, seguiu o treinador.





Após uma primeira fase marcada por 11 jogos em 33 dias, o Londrina teve pela primeira vez desde o início do Campeonato Paranaense uma semana cheia para treinamentos. O treinador valorizou o período, destacou os trabalhos feitos, mas mostrou cautela para não “forçar” demais fisicamente os jogadores em um período de preparação para o jogo decisivo no Noroeste do Estado.





