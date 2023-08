"Temos um pacto para fazer um grande segundo turno", diz técnico do Londrina EC

Os 2 a 0 contra o Vitória confirmaram a melhora do Londrina neste início de returno da Série B. O time mostrou um futebol competitivo, com menos oscilação, sólido na defesa e mais criativo no ataque. Os três pontos diante do vice-líder do Brasileiro ainda não foram suficientes para tirar o Tubarão da zona do rebaixamento, mas abriram uma nova perspectiva na competição.





Fazendo um recorte das três rodadas do segundo turno, o LEC tem a terceira melhor campanha, com cinco pontos conquistados e 55% de aproveitamento. O líder do returno é o Sport, com nove, seguido do Juventude, com seis.

"Fizemos um pacto para fazer um grande segundo turno. A nossa projeção é somar 28, 30 pontos no returno para conseguir se manter. A nossa meta é fazer um segundo turno diferente", afirmou o técnico Eduardo Souza, após o jogo contra o Vitória. O LEC é o 18º colocado, com 19 pontos, dois a menos que o Avaí, primeiro time fora da zona do rebaixamento.





Na entrevista coletiva, o treinador ressaltou o bom futebol apresentado nesta última partida e valorizou o crescimento da equipe na competição.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: