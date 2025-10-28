Tenista João Fonseca avança à segunda rodada do Masters 1000 de Paris

Paris - O jovem tenista brasileiro João Fonseca, que há dois dias foi campeão do ATP 500 da Basileia, venceu o canadense Denis Shapovalov nesta terça-feira (28) e se classificou para a segunda rodada do Masters 1000 de Paris.





João fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5-7, 6-4 e 6-3, em duas horas e quatro minutos. O brasileiro de 19 anos, número 28 do mundo, começou a partida perdendo o primeiro set, depois de ter o saque quebrado no 12º game.

Na segunda parcial, João quebrou o serviço de Shapovalov (N.24) logo de cara e repetiu a quebra no sétimo game para fazer 5-2. Depois, apesar de uma breve reação do canadense, se impôs e fechou com um cômodo 6-4.





No set decisivo, o brasileiro conseguiu uma nova quebra a favor no início e manteve a vantagem até selar a vitória quebrando mais uma vez o canadense.

NO TOP 30





Após conquistar no domingo (26) o título do torneio ATP 500 da Basileia, Fonseca subiu para a 28ª posição do ranking ATP, a melhor posição da carreira.





Após derrotar o espanhol Alejandro Davidovich (N.15) por 2-0 na final do torneio suíço, Fonseca subiu 18 posições na classificação mundial e passou a integrar o Top 30 pela primeira vez.

No topo do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz permanece na liderança, com o italiano Jannik Sinner, que conquistou o título do ATP 500 de Viena, na segunda posição.





O alemão Alexander Zverev, derrotado por Sinner na final de Viena, permanece em terceiro lugar, seguido pelo americano Taylor Fritz (Nº4) e pelo sérvio Novak Djokovic (Nº 5), que não disputará o Masters 1000 de Paris.