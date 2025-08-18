Tenista londrinense conquista ouro inédito nos Jogos Pan-Americanos Júnior

O tenista londrinense João Pedro Bonini, de 18 anos, conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil, na modalidade, nos Jogos Pan-Americanos Júnior, disputados em Assunção, no Paraguai. O feito histórico do atleta pé-vermelho, no último sábado (16), além de dar ao Brasil um título inédito, garantiu ao paranaense uma vaga na chave profissional dos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2027.



Na final, Bonini venceu de virada o argentino Dante Pagani, por 3/6, 6/2 e 6/3, após uma campanha marcada por cinco jogos. “Ganhar já é bom, mas ganhar pelo Brasil é melhor ainda. Eu não conseguia aguentar de felicidade. Eu já tinha jogado outras vezes pelo Brasil, mas não em Pan-Americanos. Eu sabia a importância do torneio e fiquei muito feliz mesmo de poder representar o país” disse Bonini em entrevista à FOLHA, nesta segunda-feira (18).

O ano do atleta foi marcado por duas lesões em sequência. Após ser vice-campeão no Banana Bowl em 2024, principal torneio juvenil da América Latina, o londrinense sofreu uma lesão no punho que o deixou três meses sem competir. Recuperado, voltou em Roland Garros, mas sem ritmo.

Na sequência, no torneio ITF J300 de Bamberg, na Alemanha, sofreu uma distensão no reto abdominal, que comprometeu os saques e smashs. Treinou por duas semanas na Polônia sem poder sacar, e ainda assim disputou Wimbledon, em julho, quando perdeu para o polonês Alan Ważny, campeão de duplas da competição e também do Roland Garros Júnior.

“Eu tive um bom começo de ano, mas não estava conseguindo competir muito por conta das lesões. Então eu não sabia direito se ia conseguir ir ao Paraguai. Na última semana eu melhorei e consegui” lembra Bonini.

DESAFIO FÍSICO E MENTAL

Depois de tratamento em Maringá (Noroeste), o londrinense voltou fortalecido para os Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, onde superou adversários de peso. A estreia foi contra o mexicano Luis Andres Avila, em um duelo de adaptação ao torneio. No segundo compromisso, o paranaense encontrou dificuldades diante do colombiano Juan Miguel Idarraga, que forçou longas trocas de bola e exigiu paciência do brasileiro para fechar a partida.

Nas quartas de final, o desafio foi contra o anfitrião da casa, o paraguaio Alex Santino Vera. Com uma torcida barulhenta, que usou cornetas durante todo o jogo para tentar desestabilizar o visitante, Bonini precisou manter a concentração para confirmar a vaga na semifinal.

Foi justamente nessa fase que o tenista apresentou seu melhor desempenho. Contra o porto-riquenho Yannik Alvarez, atleta conhecido pela variação de jogadas e pelo uso constante de bolas cruzadas, o paranaense mostrou firmeza mental e técnica, superando o adversário em uma partida considerada mais complicada até do que a final.





Na decisão, diante do argentino Dante Pagani, Bonini começou atrás, perdendo o primeiro set por 6/3. Porém, mostrou maturidade para virar o jogo e cravar a vitória por 6/2 e 6/3, garantindo o título inédito para o tênis brasileiro nos Jogos Pan-Americanos Júnior.



Segundo Bonini, além de desafiá-lo tecnicamente, a competição exigiu muito preparo mental. “O maior desafio foi me manter conectado cem por cento durante todos os jogos. Na minha opinião, eu não apresentei o melhor nível na competição. E mesmo não estando no meu melhor, eu lutei muito, com muita vontade. Meus treinadores também me ajudaram. Aguentar a pressão da torcida contrária, a pressão de representar o país e lidar com ela da forma como eu lidei, acho que foi essencial para conseguir ser campeão”.





O PRÓXIMO TORNEIO





Bonini desembarcou no Paraná no domingo (17) e nesta segunda (18) já iniciou a preparação para seu próximo desafio: o US Open Júnior, que ocorre entre 31 de agosto e 7 de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos.



“Eu vou com o objetivo de ganhar. Obviamente é um torneio muito duro. É o torneio juvenil mais forte do mundo. Todos os melhores jogadores do mundo vão estar lá, mas eu sei que faço parte deles e sei que posso ganhar. Esse é o meu objetivo, ir com essa mentalidade. Eu tenho que acreditar”, disse o atleta à FOLHA, já em São Paulo, em conexão de vôos e a caminho da cidade norte-americana.





APOIO





João Bonini, que agora deve subir aos 20 principais atletas juvenis no ranking da ITF (Federação Internacional de Tênis), teve acesso, no início de 2025, a uma ajuda de R$ 199 mil do Governo do Estado por meio do programa Proesporte. O recurso permite custear viagens, treinador, materiais e manutenção esportiva.





A medalha de ouro inédita para o Brasil demonstrou que o investimento em políticas públicas voltadas ao esporte gera resultados. “Nós temos certeza que, para o próximo ciclo, com os R$ 50 milhões que investimos no Proesporte de isenção do ICMS e com mais os R$ 5 milhões que investimos da Copel (Companhia Paranaense de Energia) em bolsas para treinadores e atletas de alto rendimento, realmente teremos muito mais atletas na Olimpíada e cada dia mais revelações como o João Bonini.”, projetou Helio Wirbiski, secretário de esportes do Paraná.





Na nova edição de 2025, o Edital 06 do Proesporte atingiu um marco inédito: foram protocolados 1.850 projetos ao longo dos 60 dias de inscrições. O número é quase o dobro da maior marca registrada até então, No Edital 05, em 2023, em que João Bonini foi beneficiado, foram 945 proposições.





Os projetos agora concorrem a um total de R$ 50 milhões em recursos, que serão destinados a iniciativas voltadas à promoção e desenvolvimento do esporte em todo o Paraná no biênio 2026/2027, abrangendo diferentes faixas etárias e níveis de rendimento.





VISIBILIDADE





O título em Assunção ganhou projeção nacional com a transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube, alcançando milhares de torcedores. A visibilidade soma-se ao reconhecimento que Bonini já alcançou dentro do circuito, como o convite que recebeu para treinar com João Fonseca, atual número um do tênis brasileiro.





No primeiro ano de profissional, Fonseca se tornou o número um do Brasil no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) e conquistou cinco títulos, com o destaque para o ATP 250 de Buenos Aires, tornando-se o brasileiro mais jovem a conquistar um título do circuito mundial de tênis masculino.





(Com informações da Agência Estadual de Notícias)





