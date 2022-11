Tite divulga lista dos 26 convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo

Faltando 13 dias para abertura oficial, o técnico Tite divulgou, hoje (7), a lista de convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022, que começa no próximo dia 20, no Qatar. O evento foi transmitido ao vivo da sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no Rio de Janeiro. O Brasil teve 84 atletas convocados no ciclo, mas só 26 puderam entrar na lista.







Às vésperas da convocação, o meia Philippe Coutinho, 30, sofreu uma lesão muscular e ficou de fora por estar sem condições de jogar o torneio. O jogador se machucou durante um treinamento do Aston Villa (ING). Apesar de o treinador já ter uma base pronta, nomes surgiram como surpresa entre os 26 convocados como do experiente lateral Daniel Alves e jovem atacante Gabriel Martinelli, que joga no Arsenal na Inglaterra. Ao todo, 12 dos 26 jogadores convocados jogam na Premier League no Reino Unido.

Confira a lista:

GOLEIROS

Alisson, Ederson e Weverton

ZAGUEIROS

Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão

e Bremer





LATERAIS

Daniel Alves, Danilo , Alex Sandro e Alex Tellez





MEIAS

Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro





ATACANTES

Neymar, Raphinha, Vinicius Jr., Rodrygo, Richarlisson, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Pedro e Antony









O Brasil estreia no Qtar no dia 24 de novembro, uma quarta-feira, contra a Sérvia.