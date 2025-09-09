Pesquisar

ATÉ ESTA QUARTA-FEIRA

Torcedor já pode comprar ingressos antecipados para jogo entre Londrina EC e Floresta

Redação Bonde
09 set 2025 às 15:04

Sérgio Ranalli
Os torcedores já podem comprar ingressos  antecipados para jogo entre o Londrina e Floresta pela 2ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro.  A partida será neste domingo (14), às 16h30, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.  Os valores dos ingressos antecipados são válidos até esta quarta-feira (10), às 23h59, nos tradicionais pontos de venda ou para as compras online. Nesse caso, o ingresso pode ser adquirido clicando aqui . Veja abaixo as opções disponíveis:

 

Setor Curva (Portaria 3)


Meia-entrada: R$ 15,00*
Inteira: R$ 30,00

*Lei nº 12.933/2013.

Setor Arquibancada (Portaria 2)

Meia-entrada: R$ 20,00*
Inteira: R$ 40,00

 

*Lei nº 12.933/2013.

 
Setor Social (Portaria 1)

Meia-entrada: R$ 30,00*
Inteira: R$ 60,00
Ingresso PCD: R$ 15,00
 

 *Lei nº 12.933/2013.

Camarote Gol


R$ 100,00


Cadeira VIP

 

R$ 150,00

 

Setor Visitante (Portaria 4) – Venda APENAS online

 

Meia-entrada: R$ 20,00*
Inteira: R$ 40,00

 

*Lei nº 12.933/2013.

 

Crianças

 

Crianças até 12 anos, acompanhadas do pai ou da mãe, não pagam ingresso. Mas é preciso retirar o ingresso da criança no Estádio Vitorino Gonçalves Dias de segunda à sexta-feira, das 11h às 19h ou na AABB Londrina, de segunda à sexta das 9h às 17h. A entrada será feita direto no portão de acesso, sujeito a ocupação da carga disponível do setor.

 

Sócios Tubarão


Os sócios e as sócias com planos ativos têm acesso garantido, de acordo com o setor vigente e com o check-in realizado. Para entrar no estádio, o sócio e sócia devem apresentar o código gerado no sistema dentro do próprio site (basta fazer o login). NÃO SERÃO ACEITOS PRINTS deste código.

 

PONTOS DE VENDAS


Formas de pagamento: Dinheiro, PIX e Cartões de Créditos e Débito.


LOJAS KARILU 


Karilu | Avenida Celso Garcia Cid

Endereço: Avenida Celso Garcia Cid, 836. Centro
Telefone: (43) 3322-1470


Karilu | Muffato da Madre Leônia
Endereço: Avenida Madre Leônia Milito, 1175. Gleba Palhano
Telefone: (43) 3324-2930


Karilu | Muffato da Duque de Caxias
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 1200. Centro
Telefone: (43) 3037-5232

 

Estação do Esporte - Super Muffato (Avenida Saul Elkind)
Endereço: Avenida Saul Elkind, 2177, Jardim Planalto
Telefone: (43) 9 9639-4635

 

AABB Londrina
Endereço: Av. Cmte. João Ribeiro de Barros, 461 - Bairro Aeroporto, Londrina – PR
Telefone: (43) 3325-8505

 

Posto São Gabriel
Endereço: Rua Guaporé, 469 – Centro
Horário de atendimento: Segunda à sábado: 6h às 22h - Domingos e feriados: 7h às 14h

 

Homenz Londrina
Endereço: Rodovia Mabio Gonçalves Palhano, 933 - loja 03
Horário de atendimento: Segunda à sexta: 9h às 18h - Sábados: 8h às 12h

Winn Fashion Store
Endereço: Rua Pará, 1.069 – Centro
Horário de atendimento: Segunda à sexta: 9h às 18h - Sábados: 9h às 13h

Estádio Vitorino Gonçalves Dias
Formas de pagamento: Dinheiro, PIX e Cartões de Crédito e Débito.
De segunda-feira à sexta-feira: Das 11h às 19h

 
Avisos

Haverá orientadores nas entradas do estádio!


A entrada de torcedores PCD será realizado pela Portaria 1 mediante a compra do Ingresso PCD, na esquina das Ruas Acre com Amazonas.

 
Não será permitida a entrada de torcedores no estádio com camisas e acessórios de outros clubes (nacionais ou internacionais), que não sejam dos times que estarão em campo na praça esportiva. A determinação parte da Polícia Militar (PM) e do Ministério Público (MP).



BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Esporte futebol londrina esporte clube floresta Série C Campeonato Brasileiro Compra e venda de ingressos ingresso Estádio VGD Londrina
