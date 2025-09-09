Torcedor já pode comprar ingressos antecipados para jogo entre Londrina EC e Floresta

Os torcedores já podem comprar ingressos antecipados para jogo entre o Londrina e Floresta pela 2ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será neste domingo (14), às 16h30, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. Os valores dos ingressos antecipados são válidos até esta quarta-feira (10), às 23h59, nos tradicionais pontos de venda ou para as compras online. Nesse caso, o ingresso pode ser adquirido clicando aqui . Veja abaixo as opções disponíveis:
Setor Curva (Portaria 3)
Meia-entrada: R$ 15,00*
Inteira: R$ 30,00
*Lei nº 12.933/2013.
Setor Arquibancada (Portaria 2)
Meia-entrada: R$ 20,00*
Inteira: R$ 40,00
*Lei nº 12.933/2013.
Setor Social (Portaria 1)
Meia-entrada: R$ 30,00*
Inteira: R$ 60,00
Ingresso PCD: R$ 15,00
*Lei nº 12.933/2013.
Camarote Gol
R$ 100,00
Cadeira VIP
R$ 150,00
Setor Visitante (Portaria 4) – Venda APENAS online
Meia-entrada: R$ 20,00*
Inteira: R$ 40,00
*Lei nº 12.933/2013.
Crianças
Crianças até 12 anos, acompanhadas do pai ou da mãe, não pagam ingresso. Mas é preciso retirar o ingresso da criança no Estádio Vitorino Gonçalves Dias de segunda à sexta-feira, das 11h às 19h ou na AABB Londrina, de segunda à sexta das 9h às 17h. A entrada será feita direto no portão de acesso, sujeito a ocupação da carga disponível do setor.
Sócios Tubarão
Os sócios e as sócias com planos ativos têm acesso garantido, de acordo com o setor vigente e com o check-in realizado. Para entrar no estádio, o sócio e sócia devem apresentar o código gerado no sistema dentro do próprio site (basta fazer o login). NÃO SERÃO ACEITOS PRINTS deste código.
PONTOS DE VENDAS
Formas de pagamento: Dinheiro, PIX e Cartões de Créditos e Débito.
LOJAS KARILU
Karilu | Avenida Celso Garcia Cid
Endereço: Avenida Celso Garcia Cid, 836. Centro
Telefone: (43) 3322-1470
Karilu | Muffato da Madre Leônia
Endereço: Avenida Madre Leônia Milito, 1175. Gleba Palhano
Telefone: (43) 3324-2930
Karilu | Muffato da Duque de Caxias
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 1200. Centro
Telefone: (43) 3037-5232
Estação do Esporte - Super Muffato (Avenida Saul Elkind)
Endereço: Avenida Saul Elkind, 2177, Jardim Planalto
Telefone: (43) 9 9639-4635
AABB Londrina
Endereço: Av. Cmte. João Ribeiro de Barros, 461 - Bairro Aeroporto, Londrina – PR
Telefone: (43) 3325-8505
Posto São Gabriel
Endereço: Rua Guaporé, 469 – Centro
Horário de atendimento: Segunda à sábado: 6h às 22h - Domingos e feriados: 7h às 14h
Homenz Londrina
Endereço: Rodovia Mabio Gonçalves Palhano, 933 - loja 03
Horário de atendimento: Segunda à sexta: 9h às 18h - Sábados: 8h às 12h
Winn Fashion Store
Endereço: Rua Pará, 1.069 – Centro
Horário de atendimento: Segunda à sexta: 9h às 18h - Sábados: 9h às 13h
Estádio Vitorino Gonçalves Dias
Formas de pagamento: Dinheiro, PIX e Cartões de Crédito e Débito.
De segunda-feira à sexta-feira: Das 11h às 19h
Avisos
Haverá orientadores nas entradas do estádio!
A entrada de torcedores PCD será realizado pela Portaria 1 mediante a compra do Ingresso PCD, na esquina das Ruas Acre com Amazonas.
Não será permitida a entrada de torcedores no estádio com camisas e acessórios de outros clubes (nacionais ou internacionais), que não sejam dos times que estarão em campo na praça esportiva. A determinação parte da Polícia Militar (PM) e do Ministério Público (MP).
