Torcedor já pode comprar ingressos antecipados para jogo entre Londrina EC e Floresta

Os torcedores já podem comprar ingressos antecipados para jogo entre o Londrina e Floresta pela 2ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será neste domingo (14), às 16h30, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. Os valores dos ingressos antecipados são válidos até esta quarta-feira (10), às 23h59, nos tradicionais pontos de venda ou para as compras online. Nesse caso, o ingresso pode ser adquirido clicando aqui . Veja abaixo as opções disponíveis:

Setor Curva (Portaria 3)



Meia-entrada: R$ 15,00*

Inteira: R$ 30,00

*Lei nº 12.933/2013.

Setor Arquibancada (Portaria 2)

Meia-entrada: R$ 20,00*

Inteira: R$ 40,00

*Lei nº 12.933/2013.



Setor Social (Portaria 1)

Meia-entrada: R$ 30,00*

Inteira: R$ 60,00

Ingresso PCD: R$ 15,00



*Lei nº 12.933/2013.

Camarote Gol





R$ 100,00





Cadeira VIP

R$ 150,00

Setor Visitante (Portaria 4) – Venda APENAS online

Meia-entrada: R$ 20,00*

Inteira: R$ 40,00

*Lei nº 12.933/2013.

Crianças

Crianças até 12 anos, acompanhadas do pai ou da mãe, não pagam ingresso. Mas é preciso retirar o ingresso da criança no Estádio Vitorino Gonçalves Dias de segunda à sexta-feira, das 11h às 19h ou na AABB Londrina, de segunda à sexta das 9h às 17h. A entrada será feita direto no portão de acesso, sujeito a ocupação da carga disponível do setor.

Sócios Tubarão





Os sócios e as sócias com planos ativos têm acesso garantido, de acordo com o setor vigente e com o check-in realizado. Para entrar no estádio, o sócio e sócia devem apresentar o código gerado no sistema dentro do próprio site (basta fazer o login). NÃO SERÃO ACEITOS PRINTS deste código.

PONTOS DE VENDAS





Formas de pagamento: Dinheiro, PIX e Cartões de Créditos e Débito.





LOJAS KARILU





Karilu | Avenida Celso Garcia Cid

Endereço: Avenida Celso Garcia Cid, 836. Centro

Telefone: (43) 3322-1470





Karilu | Muffato da Madre Leônia

Endereço: Avenida Madre Leônia Milito, 1175. Gleba Palhano

Telefone: (43) 3324-2930



Karilu | Muffato da Duque de Caxias

Endereço: Avenida Duque de Caxias, 1200. Centro

Telefone: (43) 3037-5232

Estação do Esporte - Super Muffato (Avenida Saul Elkind)

Endereço: Avenida Saul Elkind, 2177, Jardim Planalto

Telefone: (43) 9 9639-4635

AABB Londrina

Endereço: Av. Cmte. João Ribeiro de Barros, 461 - Bairro Aeroporto, Londrina – PR

Telefone: (43) 3325-8505

Posto São Gabriel

Endereço: Rua Guaporé, 469 – Centro

Horário de atendimento: Segunda à sábado: 6h às 22h - Domingos e feriados: 7h às 14h

Homenz Londrina

Endereço: Rodovia Mabio Gonçalves Palhano, 933 - loja 03

Horário de atendimento: Segunda à sexta: 9h às 18h - Sábados: 8h às 12h



Winn Fashion Store

Endereço: Rua Pará, 1.069 – Centro

Horário de atendimento: Segunda à sexta: 9h às 18h - Sábados: 9h às 13h



Estádio Vitorino Gonçalves Dias

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX e Cartões de Crédito e Débito.

De segunda-feira à sexta-feira: Das 11h às 19h



Avisos

Haverá orientadores nas entradas do estádio!





A entrada de torcedores PCD será realizado pela Portaria 1 mediante a compra do Ingresso PCD, na esquina das Ruas Acre com Amazonas.



Não será permitida a entrada de torcedores no estádio com camisas e acessórios de outros clubes (nacionais ou internacionais), que não sejam dos times que estarão em campo na praça esportiva. A determinação parte da Polícia Militar (PM) e do Ministério Público (MP).









