Torcedores do Londrina EC correm para garantir presença no VGD

Matheus Camargo - Redação Folha
07 out 2025 às 17:30

Foto: Rafael Martins / LEC
A venda de ingressos para Londrina x São Bernardo, partida decisiva da última rodada do quadrangular final da Série C, segue em ritmo intenso e tem mobilizado os torcedores alvicelestes desde a abertura das bilheterias, na segunda (6). O confronto, marcado para sábado (11), às 17h, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), pode valer o acesso do Tubarão à Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.


Logo na manhã desta terça (7), o primeiro lote de meias-entradas para os setores de curva, arquibancada e social, com valores de R$ 15, R$ 20 e R$ 30, respectivamente, já havia se esgotado. As vendas então passaram automaticamente para o segundo lote, com preços reajustados para R$ 20, R$ 25 e R$ 35. A movimentação foi grande tanto nos pontos físicos quanto nas vendas online, e a procura aumentou ao longo do dia.

No início da tarde, a reportagem da FOLHA esteve na loja oficial do clube, anexa ao VGD, e encontrou uma pequena fila de torcedores, alguns impacientes. Um deles demonstrou irritação ao ser informado de que as meias-entradas para a arquibancada, inclusive do segundo lote, já haviam se esgotado. O torcedor tentou, então, adquirir ingressos inteiros, mas foi surpreendido com o novo preço: o primeiro lote, de R$ 40, também havia acabado, e o valor subiu para R$ 50.


“Mas como o Londrina não comunica?”, questionou, pedindo para falar com um responsável, antes de deixar o local sem bilhetes. Situação semelhante viveu outro torcedor que, ao ser informado sobre o fim das meias-entradas na arquibancada, buscou alternativas no setor social. O valor da meia no social, ainda disponível naquele momento, era inferior ao da inteira na arquibancada. “Compensa mais, né?”, comentou ele, que por ter mais de 60 anos têm direito a pagar metade do valor. Ele retirou também um ingresso gratuito destinado a crianças de até 12 anos, que precisam do bilhete mesmo tendo entrada liberada.

De acordo com informações apuradas pela FOLHA até o fechamento desta edição, todas as meias-entradas para curva, arquibancada e setor social se esgotaram durante a tarde desta terça-feira. Restam apenas ingressos inteiros e os espaços mais caros do estádio, como o camarote atrás do gol (R$ 100) e o camarote VIP (R$ 150).


Até que todos estejam esgotados, o LEC mantém a venda de ingressos no sistema online, pelo site lecingressos.com.br, e pelos pontos de venda físicos, que são a loja oficial do clube, no VGD, além das lojas Karilu, na Celso Garcia Cid, no Muffato da Madre Leônia e no Muffato da Duque de Caxias, na loja Estação do Esporte, no Muffato da Saul Elkind, na AABB, no Posto São Gabriel, na Homenz Londrina e na Winn Fashion Store.

O Londrina havia planejado fazer a virada de lote somente às 23h59 desta terça, mas a procura acima do esperado antecipou os planos. A expectativa é de casa cheia, com todos os ingressos esgotados até esta quarta-feira (8), transformando o VGD em um caldeirão no duelo que definirá o futuro da equipe na temporada.


Convocação do professor

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, no domingo (5), o técnico Roger Silva aproveitou a entrevista pós-jogo para convocar o torcedor a comparecer em peso ao estádio. O treinador destacou a importância do apoio nas arquibancadas e o impacto da atmosfera criada pela torcida nas últimas partidas.


“Espero realmente que o torcedor possa lotar nossa casa, que eles (os jogadores do São Bernardo) se sintam incomodados desde o início. Quando o torcedor canta, com energia boa, acreditando, aplaude, dá moral. A gente acredita nessa energia da arquibancada. Vamos lutar na nossa casa”, afirmou Roger.

O técnico reforçou ainda o comprometimento do elenco na reta final da competição. “Nós vamos entregar os 100%, não tem como ser diferente. Vamos fazer o nosso melhor para coroar esse trabalho com o acesso”, concluiu o comandante alviceleste.

