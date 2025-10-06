Torcedores recebem Londrina EC no aeroporto após vitória no Ceará

O elenco e a comissão técnica do Londrina desembarcaram nesta segunda-feira (6), no aeroporto José Richa, recebidos por cerca de 20 torcedores que foram demonstrar apoio após a vitória por 1 a 0 conquistada no último domingo (5), diante do Floresta, no estádio Domingão, em Horizonte (CE). A reportagem da FOLHA acompanhou a chegada do grupo e conversou com o goleiro Luiz Daniel, um dos destaques da campanha alviceleste.





O camisa 1 voltou a ser decisivo, com ao menos duas defesas importante durante a partida, e comemorou o momento vivido no clube, mas fez questão de valorizar a importância do próximo compromisso, diante do São Bernardo, no sábado (11), às 17h, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). O confronto pode garantir o retorno do Tubarão à Série B do Campeonato Brasileiro.

Publicidade

Publicidade





“Foi difícil, mas fizemos uma grande partida. Sofremos pouco e conseguimos sair com a vitória. Estou podendo contribuir com algumas defesas em momentos importantes. Tem sido um ano muito bom, com muitos jogos, já são 35 no ano, sempre em alto nível, mantendo a regularidade. Isso fortalece a equipe”, destacou Luiz Daniel.





Sobre o duelo que pode marcar o acesso, o goleiro reforçou a necessidade de equilíbrio. “A expectativa é muito grande. Uma vitória ou até mesmo um empate nos coloca na Série B. Mas precisamos de humildade, porque o São Bernardo também luta pelo seu objetivo. Será um confronto muito difícil e temos que estar preparados.”

Publicidade





Festa adiada





Publicidade

Com o resultado em Horizonte, o Londrina chegou aos nove pontos e poderia ter confirmado o acesso ainda no domingo, mas a vitória do São Bernardo sobre o Caxias, também por 1 a 0, adiou a festa. Agora, o time alviceleste depende apenas de si e pode até perder por um gol de diferença no VGD para confirmar a vaga na segunda divisão. Segundo o site de estatísticas Chance de Gol, o Tubarão tem 98,9% de chance de acesso à Série B e 92,7% de chance de alcançar a final.





O gol que deu tranquilidade ao Tubarão na rodada foi marcado pelo meia Cristiano, autor de sua segunda bola na rede com a camisa alviceleste. Também em conversa com a FOLHA, o jogador reconheceu a importância do momento, mas manteve a cautela para o confronto final.

Publicidade





“Não sei se foi o meu melhor jogo. Também gostei da minha atuação contra o São Bernardo, contra o Floresta em casa e diante do Caxias. Acho que tenho feito boas partidas. Talvez não tenha sido a melhor, mas teve um gostinho especial por causa do gol da vitória”, afirmou o camisa 10.





Cristiano ainda ressaltou o espírito coletivo da equipe. “Tínhamos como meta vencer os dois jogos fora de casa (contra Caxias e Floresta). Foi um desafio grande, pelo gramado, pelo calor e pela dificuldade do adversário. Mas essa equipe é aguerrida. Marcar o gol foi especial, claro, mas o mais importante é o resultado. Agora é focar no sábado, buscar mais uma vitória e chegar à final”, completou.

Publicidade







