DEMOSTRAÇÃO DE APOIO

Torcedores recebem Londrina EC no aeroporto após vitória no Ceará

Matheus Camargo - Redação Folha
06 out 2025 às 17:20

Foto: Matheus Camargo
O elenco e a comissão técnica do Londrina desembarcaram nesta segunda-feira (6), no aeroporto José Richa, recebidos por cerca de 20 torcedores que foram demonstrar apoio após a vitória por 1 a 0 conquistada no último domingo (5), diante do Floresta, no estádio Domingão, em Horizonte (CE). A reportagem da FOLHA acompanhou a chegada do grupo e conversou com o goleiro Luiz Daniel, um dos destaques da campanha alviceleste.


O camisa 1 voltou a ser decisivo, com ao menos duas defesas importante durante a partida, e comemorou o momento vivido no clube, mas fez questão de valorizar a importância do próximo compromisso, diante do São Bernardo, no sábado (11), às 17h, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). O confronto pode garantir o retorno do Tubarão à Série B do Campeonato Brasileiro.

“Foi difícil, mas fizemos uma grande partida. Sofremos pouco e conseguimos sair com a vitória. Estou podendo contribuir com algumas defesas em momentos importantes. Tem sido um ano muito bom, com muitos jogos, já são 35 no ano, sempre em alto nível, mantendo a regularidade. Isso fortalece a equipe”, destacou Luiz Daniel.


Sobre o duelo que pode marcar o acesso, o goleiro reforçou a necessidade de equilíbrio. “A expectativa é muito grande. Uma vitória ou até mesmo um empate nos coloca na Série B. Mas precisamos de humildade, porque o São Bernardo também luta pelo seu objetivo. Será um confronto muito difícil e temos que estar preparados.”

Festa adiada


Com o resultado em Horizonte, o Londrina chegou aos nove pontos e poderia ter confirmado o acesso ainda no domingo, mas a vitória do São Bernardo sobre o Caxias, também por 1 a 0, adiou a festa. Agora, o time alviceleste depende apenas de si e pode até perder por um gol de diferença no VGD para confirmar a vaga na segunda divisão. Segundo o site de estatísticas Chance de Gol, o Tubarão tem 98,9% de chance de acesso à Série B e 92,7% de chance de alcançar a final.


O gol que deu tranquilidade ao Tubarão na rodada foi marcado pelo meia Cristiano, autor de sua segunda bola na rede com a camisa alviceleste. Também em conversa com a FOLHA, o jogador reconheceu a importância do momento, mas manteve a cautela para o confronto final.

“Não sei se foi o meu melhor jogo. Também gostei da minha atuação contra o São Bernardo, contra o Floresta em casa e diante do Caxias. Acho que tenho feito boas partidas. Talvez não tenha sido a melhor, mas teve um gostinho especial por causa do gol da vitória”, afirmou o camisa 10.


Cristiano ainda ressaltou o espírito coletivo da equipe. “Tínhamos como meta vencer os dois jogos fora de casa (contra Caxias e Floresta). Foi um desafio grande, pelo gramado, pelo calor e pela dificuldade do adversário. Mas essa equipe é aguerrida. Marcar o gol foi especial, claro, mas o mais importante é o resultado. Agora é focar no sábado, buscar mais uma vitória e chegar à final”, completou.                                                                  

Foto: Rafael Martins / LEC


Venda de ingressos


A mobilização da torcida já começou. O Londrina abriu a venda de ingressos para a decisão contra o São Bernardo mantendo os valores praticados em toda a Série C, de R$ 15 a R$ 150. Os preços seguem inalterados até às 23h59 desta terça-feira (7), quando haverá acréscimo de R$ 10, como vem acontecendo nos jogos do quadrangular, em uma forma de valorizar a compra antecipada.


As entradas podem ser adquiridas pela internet, no site lecingressos.com.br/londrina-x-saobernardo, e também nos pontos físicos: lojas Karilu, da avenida Celso Garcia Cid, do Muffato da Madre Leônia e do Muffato da Duque de Caxias, Estação do Esporte, no Muffato da Saul Elkind, AABB Londrina, Posto São Gabriel, Homenz Londrina e Winn Fashion Store.

A expectativa é de grande procura e até mesmo de quebra do recorde de público do VGD após a reforma. O maior público registrado no estádio desde a reabertura foi no empate por 1 a 1 com o Maringá, pela 3ª rodada da Série C, quando 7.607 torcedores estiveram presentes na casa alviceleste.



Esporte futebol londrina esporte clube LEC torcedores Apoio
