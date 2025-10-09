Pesquisar

COM INSTRUMENTOS E BANDEIRAS

Torcida organizada do Londrina EC é liberada para retornar ao VGD

Matheus Camargo - Redação Folha
09 out 2025 às 18:27

Foto: João Siqueira/S12 Studios
Após cumprir um jogo de punição devido à confusão ocorrida depois da partida contra o Floresta (CE), na 2ª rodada do quadrangular decisivo da Série C, a Torcida Falange Azul (TFA), principal organizada do Londrina Esporte Clube, foi liberada para voltar a levar instrumentos como baterias, faixas e bandeiras ao estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) na partida deste sábado (11), às 17h, contra o São Bernardo, que pode valer o acesso do Tubarão à Série B.


Em reunião realizada nesta quinta-feira (9), no gabinete do prefeito Tiago Amaral, com a presença de representantes do poder público, da direção do LEC e da própria torcida, ficou definido que será mantida apenas a recomendação do Ministério Público do Paraná (MPPR) de manter fechada a sede da Falange em dias de jogos.

“Tivemos uma conversa muito franca com o presidente (da Falange) e os representantes, para deixar claro que o objetivo é manter a segurança, que o torcedor possa ir e voltar sem correr riscos, incluindo atletas e profissionais que ali trabalham. A diferença agora é que vamos permitir a entrada de bandeiras, instrumentos e faixas, os elementos que estavam presentes antes do problema. Isso não era uma punição, mas uma medida para evitar problemas maiores e possíveis atritos, garantindo que não houvesse ocorrência policial ou tumulto que colocasse torcedores e profissionais em risco”, explicou o tenente-coronel Ricardo Eguedis, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar.


“A ideia é promover a cultura de paz e evitar conflitos. O fato de eles terem identificado os dois envolvidos é positivo, não tenho registro de que isso já tivesse acontecido antes. Ao mesmo tempo, não podemos deixar que o grupo sofra. O principal, e que foi detalhado, é que o objetivo da polícia é que todos se reúnam de maneira tranquila e ordeira”, completou Eguedis.

O CEO do Londrina SAF, Armando Chekerdemian, ressaltou que o momento é de união da cidade em torno do clube e do acesso à Série B. “O objetivo é a festa, ter o apoio da torcida. O projeto não prospera se não tiver a cidade abraçando, e isso começa com a torcida. O Londrina nunca culpou a torcida organizada em nenhum momento. Sabemos que foram alguns indivíduos que agiram de forma errada. Nunca quisemos que a torcida fosse prejudicada por isso. Estamos lidando com pessoas, com jogadores que dedicam a vida ao clube. Queremos apoio. Esperamos casa cheia e uma festa muito bonita para buscar o acesso”, destacou Chekerdemian, que veio do mercado financeiro e vive sua primeira experiência no futebol.


Ele admitiu que o trabalho tem superado as expectativas. “Tem sido uma surpresa muito positiva. É fruto de um trabalho muito bem feito, construído pela SAF. Batemos na trave no ano passado, o time tem muito planejamento, e agora é hora de desfrutar disso, aproveitar a união entre equipe e torcida para poder comemorar no final”, afirmou.

Falange de volta


Após a agressão de membros da Falange Azul ao volante Alisson e a integrantes da comissão técnica do Londrina, que resultou em confusão com a Polícia Militar depois do empate por 0 a 0 com o Floresta, a diretoria da organizada identificou e puniu os responsáveis com base em seu estatuto. Ambos também respondem judicialmente pelas agressões.


Desde então, a Falange foi impedida de abrir sua sede em dias de jogos no VGD, medida que permanece, e não pôde levar instrumentos, faixas e bandeiras na partida contra o Caxias, além de optar por não comparecer uniformizada.

O presidente da TFA, Márcio Almeida de Paula, o Marcinho, e membros da torcida se reuniram nas últimas semanas com vereadores, como Matheus Thum (PP) e Chavão (Republicanos), e com a deputada Ana Júlia (PT), em busca de apoio para o retorno completo da organizada às arquibancadas no jogo decisivo do LEC na Série C.


“A Polícia Militar tem que estar lá, presente. A Falange não é contra a Polícia Militar, mas achamos injusta e desproporcional a punição que a torcida recebeu por conta dos atos de duas pessoas que não condizem com a ideologia do grupo”, afirmou Marcinho.


“A arquibancada tem que pulsar, principalmente neste momento em que o clube precisa do apoio de toda a torcida. Ter bateria, bandeira, faixa, poder levar fumaça e fazer a festa na arquibancada é fundamental para este momento do time”, completou o presidente da Falange Azul, que fez questão de destacar também os trabalhos sociais da TFA na cidade.

“Muitas vezes acham que a torcida é só no dia do jogo. Colocar faixa, bandeira, bateria e acabou. Na verdade, somos muito mais do que isso. Temos nossas ações sociais. Fazemos marmitas e entregamos no Centro Pop, realizamos ações em datas especiais como Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Crianças, com arrecadação de doces e presentes para entregar. Também promovemos campanhas de doação de ração para instituições. Temos uma força social importante”, valorizou Marcinho.


Esporte futebol londrina esporte clube torcida organizada Torcida Falange Azul Estádio VGD Londrina
