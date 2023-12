Treinamentos para o Campeonato Paranaense 2024 já começaram em todo o Estado

Enquanto o Londrina ainda não definiu o seu planejamento no departamento de futebol para 2024, diversas equipes que vão disputar o próximo Campeonato Paranaense já estão em atividade e com os elencos montados.







Vice-campeão em 2023, o FC Cascavel foi a primeira equipe a iniciar a preparação e voltou aos treinos no dia 14 de novembro. A equipe do Oeste fez 15 contratações e manteve alguns jogadores da última temporada. Comandado pelo técnico Leston Jr., o Cascavel em 2024, além do Paranaense, vai disputar a Copa do Brasil e a Série D.

Quem também tem calendário cheio no ano que vem é o Maringá, que aposta na manutenção do trabalho do técnico Jorge Castilho, no clube desde 2020. A equipe da Cidade Canção trouxe de volta alguns jogadores que estavam emprestados e iniciou a pré-temporada no último dia 27.





Casos do lateral-direito Kauan Sales, o zagueiro Wesley, o meia Serginho e os atacantes Mirandinha e Robertinho. Assim como no ano passado, o Maringá vai disputar um torneio amistoso de preparação para o Estadual, que começa nesta quarta-feira (13), ao lado do Cianorte, Galo Maringá e PSTC.





O Cianorte também voltou aos treinos no dia 27 sob o comando do novo treinador: Zé Roberto Lucini. No total, o Leão do Norte fez 15 contratações. O time herdou a vaga do Athletico, via estadual, na Copa do Brasil, e vai jogar também a Série D do Brasileiro.





