Triatletas de Londrina são destaque no Campeonato Paranaense de Triathlon

A ATRIL (Associação Triatlética Londrinense) foi destaque na segunda etapa do Campeonato Paranaense de Triathlon, que ocorreu no último domingo (27), na Praia Mansa de Caiobá (Litoral). Os triatletas Arthur Moscatto Junior e Fernando Alisson Ferreira conquistaram as posições de vice campeões nas categorias MTB (75/20/5) e 45-4 na distância olímpica (1,5/40/10), respectivamente.

