Tubarão vence no fim e segue vivo na briga pelo acesso à Série B

O Londrina se mantém vivo na briga pelo acesso à Série B ao conquistar uma vitória heroica por 1 a 0 sobre o Ypiranga, na noite de domingo (22), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). O gol salvador de Gustavo França saiu no último lance da partida, aos 52 minutos do segundo tempo.





Foi a primeira vitória do Tubarão no quadrangular final da Série C, depois de somar apenas um empate no primeiro turno. O LEC sobe para quatro pontos, ultrapassa o time gaúcho na classificação e vai buscar uma das duas vagas do grupo nas duas rodadas finais.

A partida entre Athletic e Ferroviária, na noite desta segunda-feira (23), em São João del Rei (MG), fecha a quarta rodada da chave. O time paulista tem sete pontos e o mineiro, quatro.





Foi o primeiro jogo desta fase final que o Londrina não sofreu gols, depois de tomar oito nos três primeiros jogos. O Tubarão volta a campo no domingo (29), às 18h30, no estádio do Café, contra a Ferroviária.





